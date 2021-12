Se propone prohibir el uso de términos cárnicos en los alimentos vegetales de la UE

Los miembros de la Comisión de Agricultura del Parlamento de la Unión Europea votaron la semana pasada un paquete de nuevas reglas para la Organización del Mercado Común, una de ellas es una enmienda que reserva el uso de términos cárnicos a los productos que se han obtenido de partes comestibles de los animales. Esta enmienda, ha generado todo tipo de críticas por parte de las asociaciones de derechos pro animales y de las empresas que comercializan productos vegetales alternativos los de origen animal, ya que el argumento para la propuesta es que utilizar nombres de productos de origen animal en los de origen vegetal es una práctica engañosa.

Si se llega a prohibir el uso de términos cárnicos en los alimentos vegetales de la UE los productos vegetarianos o veganos no podrán comercializarse utilizando términos como hamburguesa, salchicha, escalope, etc., como ha ocurrido en la mayoría de los países de la UE hasta la fecha. Los miembros de esta comisión consideran que, por ejemplo, “bistec” debe usarse únicamente para designar el bistec de carne, los productos elaborados con materias primas vegetales deberán utilizar otros nombres.



Se puede decir que se pretende seguir el ejemplo de Francia, recordemos que hace un año se aprobó en este país una enmienda que prohibía el uso de términos cárnicos en los productos vegetarianos y veganos. Lo mismo ocurre con las bebidas vegetales, según la reglamentación, no podrán utilizar términos lácteos, la denominada ‘leche de soja’ debería designarse como bebida de soja, aunque esto ya lo hacen una buena parte de los productores. Respecto a la carne y hablando de las hamburguesas, los miembros de la Comisión de Agricultura sugirieron que en vez de hamburguesa vegetal se denomine “disco vegetal”, algo que para muchas personas no tendrá sentido, pero como decimos, se trata de una sugerencia.

Algunos medios de comunicación se han hecho eco de esta noticia indicando que el comité ha decretado que la descriptiva “hamburguesa vegetariana” sea reemplazada por “disco vegetariano”, aunque no es del todo correcto. Una coalición formada por organizaciones como Birdlife, Greenpeace o Eurogroup for Animals, pidió a los eurodiputados antes de la votación que rechazaran estas reglas, ya que consideran que va en contra de la elección de los consumidores para elegir alimentos más sostenibles y saludables. Incluso grandes empresas como Nestlé apoyan a esta coalición, ya que es de suponer que va en contra de sus intereses económicos. Recordemos que recientemente, la compañía anunció el lanzamiento de nuevas hamburguesas 100% vegetales en Europa y Estados Unidos.

Algunos creen que detrás de estas nuevas reglas se encuentra la presión del lobby de la carne, aunque los miembros de la comisión de agricultura se han apresurado a negarlo, asegurando que son medidas de sentido común para los consumidores, ya que de este modo no existe confusión o se induce al engaño. Es muy probable que el sector cárnico no esté nada cómodo con la creciente tendencia de la comida vegana y vegetariana en toda Europa, mucho menos al comprobar que grandes compañías se están sumando a esta tendencia, ya que a la larga afectará a su negocio.

En este artículo de la publicación digital The Guardian se afirma que la comisión ha decretado el cambio de “hamburguesa” por “disco”, en cambio, en este artículo de Euronews se indica claramente que se trata de una sugerencia, y lo mismo se puede leer en la página de las comisiones del Parlamento Europeo. Ahora el debate se traslada al Parlamento Europeo, mientras que varios europarlamentarios defienden la reglamentación propuesta a fin de eliminar posibles confusiones por parte de los consumidores, otros miembros del parlamento creen que no existe confusión y que la industria de la carne está implicada en la propuesta.

Lo cierto es que la terminología propuesta (las sugerencias) no tienen mucho sentido, lonchas de seitán, rodajas de soja, discos vegetarianos, etc. Ahora habrá que esperar a que el paquete de medidas se vote en el Parlamento Europeo, algo que ocurrirá tras las elecciones europeas que se celebrarán en mayo, posteriormente la propuesta se deberá presentar a los estados miembros antes de que se lleve a la Comisión Europea y al Consejo de Ministros.

gastronomiayciarepublica