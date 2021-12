▷ #VIDEOS ¡Por alto rendimiento! Abanderan a dos niños venezolanos en escuelas de Argentina #18Dic

Producto de su rendimiento académico, dos niños venezolanos que residen en la capital de Argentina fueron abanderados en sus instituciones educativas.

Se trata de Santino Rangel (11) y Néstor Arango (17), quienes recibieron el reconocimiento por parte de la escuela Ricardo Rojas y la Escuela de Educación Media N° 03 DE17 Antonio Devoto, reseñó el portal digital Es Reviral.

Rangel estudia sexto grado, es procedente de Caracas y llegó a Buenos Aires con sus padres en 2019. En la entrevista hecha por el medio, su madre contó que no tienen computadora y en casa solo se apoya con el celular. “Hasta ahora no le han asignado la del Plan Sarmiento por no tener tres años como residentes”, dijo la representante.

Por otra parte, Néstor también llegó en 2019 a la capital argentina procedente de Caracas y actualmente está cursando la secundaria.

Al ser consultado por Es Reviral, este confesó que salir de Venezuela le causó mucha tristeza ya que tuvo que dejar a sus familiares, amigos y mascotas.

Pese a ello, supo que al salir de Venezuela irían en busca de “un mejor sistema de vida” tanto para él como para su madre. “Esta ciudad cosmopolita nos ha acogido con tanta benevolencia, dándole a mi mamá la oportunidad de trabajar y a mí de estudiar con buenos compañeros de clases y profesores de primera línea y pedagogía”, indicó.

Sueños y metas por cumplir

Rangel, a quien le gustan las matemáticas, la tecnología y las ciencias sociales, sueña con algún día ser director de cine o programador.

Por su parte, Néstor, señaló que al culminar la secundaria espera ingresar a la universidad para estudiar Ingeniería en Sistemas.