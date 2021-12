Anthony Davis se perderá mas tiempo de lo esperado

Malas noticias para los Ángeles Lakers y es que su superestrella (Anthony Davis) sufrió un esguince de rodilla grado 2 que lo mantendrá fuera de acción por un largo tiempo.

Originalmente la fecha de regreso era en 4 semanas o lo iban a reevaluar en 4 semanas, pero un doctor físico profesional dio una fecha realista del “posible” regreso de Anthony Davis, esto comentaba el doctor Evan Jeffries:

Dos cosas sobre el esguince de rodilla de Anthony Davis (MCL):

1. Un esguince grado II es un (desgarro parcial)

2. MCL tiene un buen suministro de sangre (ayuda a curar)

“La línea de tiempo se establece en 4 semanas, pero se esperan al menos 6 semanas antes de una posible devolución”

#Lakers Two things with Anthony Davis’ knee sprain (MCL)

1. At least a grade II (partial tear)

2. MCL has good blood supply (helps healing)

Timeline is set at 4 weeks but expect at least 6 weeks before a possible return

— Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) December 18, 2021