Atraparon a par de abuelos que lideran banda de robacarros

Félix Antonio Tablante (70) y Wilfredo Enrique Romero (62), fueron atrapados luego de robar una camioneta Toyota Samurai, color blanca, que se encontraba estacionada en la avenida Bermúdez de Los Teques.

El secretario de Seguridad de la Alcaldía de Guaicaipuro, Carlos Andrade informó que el dueño del vehículo contactó a los cuerpos policiales y de inmediato activaron un operativo en el que participaron funcionarios del Cicpc, PNB, Poliguaicaipuro y Policarrizal, quienes localizaron la camioneta en la autopista Valle Coche (Caracas), reseña la información del diario Avance.Blom

Dos delincuentes que estarían implicados en el robo de al menos 15 vehículos.

Agencia

Por: Noticias y Punto

Fuente