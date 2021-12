Conviasa aclara que avión inundado con aguas negras no le pertenece

#18Dic Aclarando a las páginas amarillistas que se dedican a desinformar, que ese avión No es de Conviasa por estas razones

1-Es un Boeing 737-300 Conviasa NO tiene esos aviones

2-Las aeromozas de Conviasa visten de color gris NO de ROJO

3-En PERÚ Conviasa no puede abastecer pic.twitter.com/OdheqUls2C

— Línea Aérea Conviasa (@LAConviasa) December 19, 2021