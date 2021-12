Descendientes de judíos sefardíes en Venezuela reciben la nacionalidad española

1327865

Por Rubén Vásquez

Caracas.- El encargado de negocios de España en Venezuela, Ramón Santos, acompañado del cónsul general, Juan Buitrago, hizo entrega de 136 pasaportes con la nacionalidad española a descendientes de judíos sefardíes que viven en el país, siguiendo la Ley 12/2015 en materia de concesión de la nacionalidad española a los descendientes de los sefardíes originarios de España.

El acto se llevó a cabo el viernes 17 de diciembre en la sede de la Asociación Israelita de Venezuela (AIV), en la que también estuvieron presentes el presidente de la AIV, Édgar Banaim, y la presidenta de Consejo de Residentes Españoles, Isabel Jara.

Durante su intervención, el encargado de negocios en Venezuela sostuvo que la ley de nacionalización es un acto de reparación histórica y moral para los descendientes de la comunidad sefardí que fue expulsada hace cientos de años del territorio español.

“Es un acto de reparación histórica, pero es algo más que admitir el error que se cometió hace 500 años. Es intentar encontrarnos con los descendientes de aquellos que fueron expulsados otorgándole la nacionalidad española e invitándoles a formar parte de la patria española, sin que por ello tengan que abandonar la suya”, destacó Santos.

El representante del gobierno de España explicó que este es uno de los primeros actos que participa en Venezuela y manifestó su satisfacción por abrir los brazos de la patria española a muchos venezolanos. “Somos conscientes de que el primer sentimiento de pertenencia de un sefardí venezolano es Venezuela, pero también les ofrecemos que se sientan españoles, porque nosotros así lo sentimos también, españoles”, destacó el diplomático.

Gladys Rodríguez, una de las personas que recibió el pasaporte con la nacionalidad española, indicó que el trámite le llevó dos años. Sin embargo, mostró su satisfacción al haber podido recibir su pasaporte español. “Me siento encantada, porque yo siendo venezolana, tuve muy de cerca mi familia española”, expresó.

Asimismo, María Gabriela Noguera Dávila habló sobre los pasos que siguió para ejecutar el proceso que inició en el mes de febrero de 2018, en el que tuvo que recolectar los datos e información familiar de sus antepasados.

“No utilicé abogados, lo hice por cuenta propia. Fui buscando los recaudos que se pedían y fui prácticamente aglutinando uno a uno. Me llevó aproximadamente unos diez meses. Al final me dio el visto bueno la notaría para la firma del expediente en Madrid. Luego pasamos a la juramentación y firma en 2019. Finalmente, en junio de 2021 me llegó la concesión de la ciudadanía”, detalló.

Cabe destacar que, a través de la Ley 12/2015, España quiere satisfacer un legítimo derecho de las comunidades de la diáspora sefardí, cuyos antepasados se vieron forzados al exilio en el año 1492.

Equipo de CorresponsalesMigración