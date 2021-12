EEUU | Detienen a un joven de 17 años por disparo letal a chico de 15 en Florida

Un joven de 17 años fue detenido con relación a la muerte por un disparo de arma de fuego de un chico de 15 años con quien estaba dentro de un automóvil en Port Saint Lucie (este de Florida, EE.UU.), informaron fuentes policiales.

PSLPD arrest 17 year old in the Shooting Death of a 15 year old. Victim was traveling in a vehicle when a firearm was discharged from within the vehicle, striking and killing the victim. See our Facebook page for details. @TCPalm @WPTV @WPBF25News @CBS12 @FOX29WFLX @MyTCNow pic.twitter.com/JduCFbyGYJ

— Port St. Lucie PD (@PSLPolice) December 18, 2021