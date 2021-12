España | ¿Lo dudabas? Esta es la peor compañía tech del mundo

Una encuesta publicada por Yahoo Finance ha puesto de manifiesto algo que ya se sabía, Facebook es una compañía que no tiene el respaldo de sus usuarios, La valoración es pésima, a pesar del cambio de nombre de la compañía matriz a Meta. Parece que el concepto de metaverso se le ha atragantado a Mark Zuckerberg, que tendrá que seguir masticando la idea un poco más. Malos tiempos para la compañía azul, que sigue con el más que merecido estigma de empresa de malas prácticas. La peor compañía tecnológica de este 2021 es Facebook.

Facebook, duramente castigada por los usuarios

La encuesta fue realizada a 1000 personas, que auparon a Microsoft como la mejor compañía de este año que ahora finaliza. Sin embargo, más del 50% de los entrevistados dieron un fuerte varapalo a Facebook, a. la que no dudaron de calificar como la peor compañía de este año. Está claro que las acusaciones de espionaje, mala praxis y problemas de seguridad no han parado de hacer mella en Facebook. Estos escándalos tuvieron su punto álgido con todo lo acontecido con Cambridge Analytica, que le costó al CEO de Facebook una importante multa, además de la comparecencia en el congreso norteamericano. La filtración de datos de millones de personas ocurrida recientemente tampoco ayuda mucho a pensar bien de Facebook.

Algunos de los encuestados ha ido más allá y ha propuesto alguna idea para que Facebook pueda lavar su imagen, además de cambiarse el nombre. No es nada descabellado, ya que piensan que la empresa podría destinar parte de sus escandalosos beneficios en alguna fundación que permita reparar el daño causado. El cambio de nombre tampoco es algo que haya recibido muy buenas criticas, ya que se considera que en esencia sigue siendo igual.

La manera de actuar de Facebook, propietaria además de WhatsApp y de Instagram, no parece la más transparente. Los usuarios han percibido que esta falta de claridad no hace más que generar desconfianza, y que no parece ser que se trate de un hecho que vaya a tener vuelta atrás. Las críticas no paran de arreciar, mientras bastantes usuarios abandonan la red social de manera definitiva.

Un problema añadido para la empresa californiana, que ve cómo años y años de dudosas estrategias están dando ahora un resultado nefasto de popularidad. ¿Habrá propósito de enmienda en 2022 y podrán reconducir la situación a partir de este momento? Ya que los usuarios han hablado, ahora le toca el turno a Facebook si quiere dejar de ser la peor compañía tecnológica del mundo.