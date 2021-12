Jugo de cebolla para la caída del cabello

Recordemos que el cabello crece a partir de folículos pilosos insertados en lo profundo del cuero cabelludo. Dichos folículos absorben los nutrientes necesarios para el crecimiento saludable del cabello, siempre y cuando, entre otras condiciones, exista una adecuada circulación en la zona.

El jugo de cebolla contiene una sustancia azufrada conocida como alicina, que es la responsable de estimular la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, favoreciendo así el crecimiento del cabello. Tiene además una acción antiséptica y antibacteriana que ayuda a evitar el desarrollo de levaduras y bacterias asociadas a la debilidad y caída del cabello.

Otra de las causas de desnutrición del cabello y su caída es el estrés oxidativo causado por los radicales libres y la disminución de un antioxidante natural conocido como catalasa. Cuando el jugo de cebolla se extiende por el cuero cabelludo aumentan los niveles de dicho oxidante e inhiben la acción de las citadas moléculas de contaminación.

Y, sin lugar a dudas, la principal ventaja de este producto es que lo podemos elaborar en casa, aplicarlo y obtener resultados sorprendentes. Otra ventaja considerable es que se puede utilizar como remedio preventivo para contrarrestar los daños provocados por las condiciones del ambiente o el uso de elementos inapropiados.

¿CÓMO PREPARAR JUGO DE CEBOLLA PARA COMBATIR LA CAÍDA DEL CABELLO?

Necesita unas tres cebollas y una licuadora. Pele las cebollas y corte en trozos para después llevarlas a la licuadora sin añadir ningún otro producto, ni siquiera agua. Procese hasta obtener un jugo de cebolla puro.

APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO

Aunque podemos aplicarlo por sí solo, siempre es mejor combinarlo con ingredientes como la miel para atenuar su penetrante olor y potenciar sus efectos. Para ello toma un cuarto de taza de jugo de cebolla, unos 62 ml, y dos cucharadas de miel de abeja. Mezcla ambos productos de manera tal que la mezcla resulte homogénea, y ya está listo para aplicar.

Humedece el cabello y aplica el producto con un suave masaje por todo el cuero cabelludo. Déjalo actuar unos 10 minutos y lava la cabeza con el champú de uso habitual. También puedes dejar el producto durante toda la noche colocando un gorro sobre el cabello y lo lavas a la mañana siguiente

Para obtener buenos resultados es importante aplicar el producto al menos dos veces por semana, aunque puede utilizarlo con una frecuencia mayor.

Si incorporas este bondadoso remedio natural a tu rutina de belleza vas a notar que en poco tiempo tu cabello comenzará a lucir más fuerte, brillante y abundante. Sin embargo, es bueno aclarar que los resultados varían de persona a persona y en algunos demoran más que en otros.

Amiga y amigo, a cada paso que damos en el apasionante mundo de la belleza y el bienestar nos percatamos de que la bendita naturaleza, con ayuda del conocimiento, nos permite convertir nuestro propio hogar en el primer salón de belleza a nuestro alcance y, quizás, el mejor de todos.

Solo me resta alentarte a que indagues sin parar, a que escudriñes por todas las vías posibles, para después contrastar una información con otra y determinar qué de lo encontrado es serio y qué simple especulación. Recuerda trabajar en función de la belleza necesariamente exige del cultivo del buen conocimiento.

Recuerde además que ni belleza ni el conocimiento son suficientes si en nuestra vida diaria no practicamos el maravilloso ejercicio de amar. No deje de practicar UTACO (un toque de amor consciente) en su vida, no deje de regalar las bendiciones que el amor trae para todos y verá cómo una belleza resplandeciente se asoma por sus ojos y resplandece de andar por la vida.

Fuente: Cubahora.cu