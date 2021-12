Me encantan las recetas con legumbres pero no siempre fue así, de niña eran platos que se me resistían y ahora los disfruto muchísimo, me apetecen sobre todo los que son calentitos y en invierno, me resultan de lo más reconfortantes. Además son más fáciles de cocinar de lo que a priori se piensa y necesitan una sencilla cocción y pocos ingredientes más para estar riquísimas.

Estas lentejas con verduras en Thermomix son un estofado delicioso y al que le tenemos que poner muy poco esfuerzo para que esté listo. La clave está en preparar un buen sofrito con ajos y cebolla y en utilizar las verduras que más nos gusten, en este caso he incorporado zanahorias, calabacín y un poco de patata que además colabora en que el caldo resultante tenga una cierta cremosidad.

Si te gusta esta receta te encantará preparar estas lentejas con chorizo y verduras en Thermomix, quedan exquisitas. También con legumbres preparo este rico hummus con Thermomix, que queda muy cremoso y apetecible, y si volvemos a las lentejas y aunque no sea con Thermomix te puedes animar a preparar esta rica ensalada de lentejas con salmón, aguacate y queso feta o estas hamburguesas vegetales de lentejas, muy sabrosas, cremosas y fáciles.

Además encontrarás dentro de nuestra sección de recetas con legumbres platos tan tradicionales como las riquísimas fabes con almejas, la famosa fabada asturiana, las alubias rojas de Tolosa con sus sacramentos, los frijoles negros con arroz blanco y patacones o tostones de plátano macho al horno y no podía faltar el exquisito cassoulet, un guiso francés tradicional espectacular. Si se trata de garbanzos, son los protagonistas del exótico falafel al horno con salsa de yogur, de estos garbanzos con espinacas y de esta buenísima ensalada de garbanzos y atún con vinagreta de mostaza y pimiento.

Ingredientes para la receta de lentejas con verduras en Thermomix, un estofado delicioso (4 personas):

300 gr de lentejas pardinas.

2 dientes de ajo pelados.

1 cebolla pelada y en cuartos.

1 calabacín lavado, cortado en rodajas y después en cuartos.

2 zanahorias peladas y en trozos.

1 patata pelada y cortada en trozos.

2 hojas de laurel.

1 cucharadita de postre de pimentón dulce.

900 gr de agua.

20 gr de aceite de oliva.

1 cucharadita de postre de sal.

Preparación, cómo hacer lentejas con verduras en Thermomix, un estofado delicioso:

Pon a remojo las lentejas en un bol con agua (deben estar totalmente cubiertas de sobra porque crecerán) durante mínimo 2 horas (también puedes remojarlas desde la noche anterior). Pon en el vaso los ajos y la cebolla y pícalos 6 segundos a velocidad 4. Baja los restos de las paredes con la espátula y cocina durante 5 minutos a 120ºC y velocidad 1. Incorpora la zanahoria, el calabacín y la patata y sigue cocinándolo todo junto otros 5 minutos a 120ºC y velocidad 1 pero esta vez con giro inverso. Escurre las lentejas y añádelas al vaso de la Thermomix junto con las hojas de laurel, la sal y el pimentón dulce. Incorpora también el agua y cocina las lentejas durante 30 minutos a 100ºC con giro inverso y velocidad cuchara. Cuando ya estén listas pruébalas por si necesitas rectificarlas de sal.

Tiempo: 1 hora, más remojo de las lentejas la noche anterior

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Tómalas bien calentitas, ya sea recién hechas o reposadas, ya que el reposo de unas horas o incluso de un día para otro les sienta fenomenal ya que el caldo queda un poco más espeso y los sabores más potentes. Si te sobran no te preocupes, aguantan fenomenal en la nevera 2-3 días y también puedes congelarlas y así tendrás a mano un platazo de cuchara de lo más reconfortante para cuando no tengas tiempo de cocinar.

Puedes acompañarlas con pan y también es muy típico echarles un chorrito de vinagre de vino blanco, les da un toque fantástico (a mi me encanta). Además hay quien tiene la costumbre de acompañar este tipo de platos con piparras encurtidas picantes, sobre todo en el norte de España, y es una combinación que me parece de auténtico… ¡escándalo!

Variantes de la receta de lentejas con verduras en Thermomix, un estofado delicioso:

Estas lentejas quedan sabrosísimas pero si echas de menos el típico toque del chorizo o del tocino no hay problema. Puedes cortarlos en tiras o rodajas y añadir un nuevo paso, justo después del 3 y antes del 4, incorpora estos ingredientes y sofríe otros 5 minutos a 120ºC y velocidad 1. Y otro truco, si quieres añadir estos sabores pero te preocupa que la receta no sea tan ligera, utiliza un pequeño trozo de chorizo o de tocino, tritúralo al principio con 3 o 4 golpes de turbo y empieza con la receta.

También puedes utilizar otras verduras como pimientos, judías verdes, puerros… las que más te gusten.

Consejos:

A cada cual nos gustan las lentejas de una forma en cuanto a caldosas. A mi me gusta que queden caldositas pero hay quien prefiere que estén un poco más secas y con esta receta se queda en un punto medio. Si las vas a comer en el momento y las necesitas más líquidas tan solo tienes que incorporar un poco más de agua y seguir calentándolas 3 o 4 minutos más. En cambio si las quieres más espesas, el simple reposo de unas horas te servirá pero si las quieres más espesas al momento, saca las lentejas de la Thermomix pero reservando en su interior reserva 3 o 4 cucharadas de lentejas, tritúralas hasta que se hagan puré y vuelve a añadir el resto de las lentejas.

Para hacer este plato aún más completo puedes añadir un poco de arroz, por ejemplo unos 40-50 gr, a la vez que las lentejas.