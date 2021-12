Libérate de los zancudos tomando esta vitamina

Los más recientes estudios han demostrado que la vitamina B1 (tiamina), que es una vitamina soluble en agua necesaria para el buen funcionamiento del cuerpo, puede impulsar eficazmente el sistema inmunológico y combatir el estrés.

«A pesar de que aún no existe evidencia científica definitiva al respecto, sí es posible evitar las picaduras con el olor de esta vitamina. Se considera que ese olor es lo que aleja a los insectos», aseguró a FACETAS, vía telefónica el internista Jairo González.



Esta vitamina se puede encontrar en alimentos como:

Col rizada

Repollo

Brócoli

Cebollas

Espinacas

Judías verdes

Calabaza de verano

Berenjena

Semillas de girasol

Si la tienes en grandes cantidades en el cuerpo, esta vitamina producirá un olor “agrio” a los mosquitos, y ya no se sentirán atraídos por ti.

«La prevención contra las enfermedades trasmitidas por la picadura del mosquito es el paso más importante que podemos tomar, por lo que no debemos optar por un solo método de protección. Además del consumo de la vitamina B o la vitamina C, se recomienda que se use el mosquitero y se evite permanecer en zonas de riesgo», añadió González.