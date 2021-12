México | Inhabilitan diputados a Xavier Nava por 18 años para ocupar un cargo público

La Comisión Jurisdiccional de Juicio Político del Congreso del Estado de San Luis Potosí

aprobó inhabilitar al ex alcalde de la capital potosina, Xavier Nava Palacios por 18 años para ocupar un cargo público, así como a nueve integrantes de su Cabildo, por haber iniciado la construcción del puente vehicular en el bulevar Antonio Rocha Cordero, en el ejido Rancho Nuevo – La Libertad, y no respetar un amparo concedido por un juzgado de Distrito.

En el dictamen suscrito por los integrantes de la Comisión Jurisdiccional y aprobado por unanimidad, se señala que se acreditó que el ex presidente municipal y nueve integrante del Cuerpo Edilicio, incurrieron en violaciones a los derechos humanos y sus garantías, así como omisiones de carácter grave, por apoyar la construcción de una obra sin cerciorarse de que se estaba haciendo en un terreno cuya propiedad está en duda, violando además la suspensión ordenada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado bajo el número 288/2020-III, decretada el pasado 20 de abril de 2020.

En el dictamen, se estableció además la destitución como Regidor reelecto de la capital a Alfredo Lujambio Cataño, a quien también fungió como alcalde sustituto, y lo inhabilitó por 12 años para ocupar un cargo público.

Al igual que Xavier Nava, la ex Síndico del PAN Alicia Nayeli Vázquez Martínez, fue inhabilitada por 15 años; el ex Regidor PVEM Juan Daniel González Ayala, fue inhabilitado por cinco años; la ex-Regidora del PRI, María Verónica Campillo Salaza, fue inhabilitada por 5 años.

También el ex Regidor de MORENA, Ángel Manuel Reyna Sánchez fue inhabilitado por cinco años; la ex Regidora de MORENA, Alma Mireya Cerino Zapata, fue inhabilitada por cinco años; la ex Regidora del PRD Lidia Karina Zavala Rodríguez, fue inhabilitada por cinco años, al igual que el ex -Regidor del PRD Juan Antonio Salas, fue inhabilitado por cinco años.

En el dictamen de la Comisión Jurisdiccional, que será presentada al pleno del Poder Legislativo, se señala que pese a que la Autoridad Federal decretó la suspensión de plano de los actos reclamados por ejidatarios de Rancho Nuevo La Libertad, tanto Xavier Nava como nueve de los integrantes del Cabildo, ignoraron la suspensión y siguieron con la construcción del puente.

La Comisión Jurisdiccional estuvo conformada como presidente el diputado René Oyarvide Ibarra, secretario el diputado Juan Francisco Aguilar Hernández y, como vocal la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, quienes votaron por unanimidad por la inhabilitación de Xavier Nava y nueve integrantes de su Cabildo.