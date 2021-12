Muere Carlos Marín cantante de los Il Divo

Carlos Marín Menchero, cantante y productor del grupo musical Il Divo, murió este domingo a los 53 años de edad, así lo dio a conocer la formación lírica en su cuenta oficial de Twitter. «Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fanáticos lo extrañarán. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos», señaló el grupo en el mensaje.

Marín nació en Alemania el 13 de octubre de 1968. Antes de unirse a Il Divo, actuó en un gran número de zarzuelas, musicales y óperas. Después de la formación del cuarteto vocal de cantantes masculinos de ópera en 2003, participó en la producción de ocho álbumes de estudio, dos álbumes en directo, además de múltiples ediciones especiales y colaboraciones.

It is with heavy hearts that we are letting you know that our friend and partner, Carlos Marin, has passed away. He will be missed by his friends, family and fans. There wiIl never be another voice or spirit like Carlos. pic.twitter.com/uyRFjXADF6

