Novia horrorizada: Suegros compran a sobrina disfraz de Capitana Marvel para su boda

Una novia se asustó después de que sus suegros sugirieron que su sobrina usara un disfraz de superhéroe en su boda

Publicó una captura de pantalla del mensaje original de la novia, que explicaba: «Llegó el día de hoy a los suegros y eligieron este vestido para la sobrina de mi prometido.

«Les dije que siguieran comprando. ¿La gente realmente no entiende qué ponerse para las bodas?»

Al comentar sobre el tema, una mujer le preguntó: «¿A quién le importa lo que viste una NIÑA? ¿Una niña que no te va a molestar no te va a enojar y al menos ella no está usando jeans? Maldición».

Mientras que un segundo comentó: «deja que los niños usen lo que quieren JFC (Jesús jodiendo a Cristo) es solo ropa» y un tercero dijo: «¡Al menos es un vestido!»

Otra mujer agregó: «Oh Dios mío, ese vestido es tan lindo. Si no está en la boda, ¿qué te importa?»

Y una madre admitió: «su decisión de dejar que sus hijos usen esto probablemente no tenga nada que ver con que sea un atuendo de boda aceptable.

«solo sé honesto con el mundo y di ‘tengo 3 niños menores de 5 años y estoy cansado. No tengo la energía para discutir con un niño pequeño sobre este vestido’.

«Tengo que elegir tus batallas, y estoy tomando el hecho de que es un vestido y no una máscara de plástico increíble y un pijama manchado de jugo como una victoria

Pero otros estuvieron de acuerdo en que el traje estaba totalmente equivocado para una boda.

Una mujer dijo: «Si es una boda formal, esto no es un atuendo apropiado para la boda. #Sorrynotsorry».

Mientras que un segundo comentó: «A menos que sea una boda temática, los disfraces son inaceptables de usar.

«Punto en blanco. Edades 0-100 te vistes adecuadamente para el evento FFS personas».

Y un tercero agregó: «Ese material brillante es horrible. Tan pegajoso para una boda».

Otra mujer dijo: «Es un bonito vestido, pueden ser un niño, pero aún no es apropiado para una boda.

«Es realmente tan fácil conseguir un lindo vestido barato que no es un disfraz de mierda para una ocasión formal.