Perú | “Spiderman: No Way Home”: Así se vivió el Avant Premiere en Miraflores

Fanáticos, influencers y personajes del mundo geek asistieron al preestreno de la esperada película “Spiderman: No Way Home”.

Por: Daniela Sánchez.

Este jueves se dio el estreno general de la película Marvel más esperada del año, “Spiderman: No Way Home” en todo Latinoamérica. Sin embargo, el miércoles 15 se realizó el Avant Premiere de la película acá en Perú gracias al Staff de Marvel Perú y Too Match.

El evento tuvo lugar en el retobar Jaya Brew Company en el distrito de Miraflores y reunió a fanáticos, influencers, cosplayers y distintos personajes relacionados al mundo geek. Los invitados lucían sus mejores trajes en la alfombra.

Cabe mencionar que esta gala se realizó gracias los organizadores de las página Marvel Perú, Too Mach, Friki Pong y Todo Comic. Un trabajo en conjunto por y para fans del amigable vecino el hombre araña.

A continuación les mostraremos a los personajes que asistieron al gran Avant Premiere de “Spiderman: No Way Home”:

Además, la pagina de Too Mach, estuvo en contacto con nuestra colega Gianina Laredo para en conjunto hacer posible esta cobertura.

Por otro lado, estuvo presente un personaje que sorprendió a los invitados y así ganándose la atención de toda la gala.

El evento también contó con la participación del actor Mario Soldevilla, actor de la obra teatral “Los últimos días de Clark Kent”. Quien realizaba poses similares al gran superhéroe arácnido e inclusive, hizo poses llamativas con el Spiderman peruano.

La gala también contó con invitadas femeninas entre fans y cosplayers quienes acompañaron en una foto al organizador principal de este evento, Jean Carlos Arce.

Fanáticos del universo Marvel también estuvieron presentes para disfrutar del preestreno de la película.

Por otro lado, el organizador Jean Carlos Arce dio el discurso finalizando el evento y agradeciendo a sus invitados por ser partícipes de este proyecto hecho por y para fans.

Finalmente, a las 10:40 de la noche los invitados se dirigieron al cine Cinerama El Pacífico para por fin disfrutar de la tan esperada película del hombre arácnido.

Asimismo, pedimos al público que ya vio la película a no dar spoilers tanto por ningún tipo de redes y respetar a los demás que aún faltan por ver la película.