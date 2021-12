Wensuky Bolívar necesita 3 mil dólares para operar a su hijo fuera del país

Hace 20 meses la vida de Wensuky Bolívar dio un vuelco completo. Nació su primogénito Izan Alonso Bolívar Cedeño al cual le detectaron en sus primeros días de vida cardiopatía y Síndrome de Down. Ahora Wensuky para poder ayudar a su hijo debe viajar fuera del país para realizarle una operación y salvar su vida.

«Tener un hijo cardiópata es como tener una dinamita en el cuerpo» expresó Bolívar, quién está haciendo todo lo posible por conseguir ayuda. Es graduada en administración, sin embargo, no puede trabajar por los cuidados constantes que le debe ofrecer a su hijo, es madre soltera y vive con su madre. Es duro para ella tener que viajar fuera del país y dejar a su progenitora porque piensa en cómo cuidarla.

Operación gratis fuera del país o más de 40 mil dólares

Wensuky consiguió una fundación con doctores interesados en el caso de su hijo, que no puede aguantar más meses en la espera. Ellos ofrecen operarlo totalmente gratuito fuera del país, con gastos de hospedaje totalmente pago y demás necesidades, sin embargo, lo único que no pueden hacer es pagarle el boleto de avión para ella y el bebé.

Tiene todos lo papeles al día pero no tiene los 3 mil dólares que le hacen falta para comprar el pasaje. Aquí en Venezuela para operarlo necesita más de 40 mil dólares, ha pedido recaudación de dinero por medio de la plataforma GoFoundMe pero sólo ha recaudado 700$ y quedó estancado.

«Actualmente mi hijo presenta una desnutrición cardiaca, solamente pesa ahorita cinco kilos (…) Acá en Venezuela, la cirugía tiene un costo de 45 mil dólares, monto inalcanzable para mi y para cualquier padre venezolano» detalló.

Wensuky Bolívar es una madre guerrera

Estar sola con su hijo la ha hecho más fuerte, contó que en los primeros días de vida de su hijo lloró mucho por no saber que hacer. Luego se preparó y comenzó su lucha por ayudar a su hijo, ha tenido varias manos amigas que la han ayudado a salir adelante con donaciones, pero el tiempo que tiene para curar a su hijo está al límite.

Hizo constantes peticiones a la Gobernación, a hospitales que realizan operaciones pero su esperanzas cesaron por los meses que ha tenido de espera. Dijo que en los hospitales que ha solicitado la cirugía sólo la realizan a niños sanos y como su hijo tiene Síndrome de Down, lo mantienen en una lista de espera infinita, que pone en juego su vida. «Mi hijo tiene derecho a un corazón sano, mi hijo tiene derecho a vivir».

Mientras tuvo su embarazo, ningún médico detectó la anomalía que presentaba su hijo, sino hasta 10 días de nacido le indicaron que el niño tenía el corazón débil y con un síndrome. «Mi hijo duró cuarenta días recluidos en la UCI del Hospital Central de Valencia (…) en mi perinatales nunca apareció que mi hijo venía con cardiopatía congénita ni que era Síndrome de Down. Sino a los 10 días de nacido que cuando por fiebre a 40 lo tuve que llevar al médico».

Bolívar no se ha quebrado desde entonces porque tiene que vela por la salud de su hijo, pero algunas lágrimas intentaron salir al pasar por su mente las consecuencias de no operarlo pronto. No tiene los recursos para a diario cumplir con las necesidades

«Voy a luchar para que mi hijo tenga un corazón sano», finalizó.

Para cualquier aporte a la causa estas son las cuentas a depositar:

+ 58 424 4203077

CUENTA BANCARIA

BANCO MERCANTIL

0105 0097 4000 9751 2516

Wensuky Bolivar

V-15.362.237

Cuenta Ahorro

PAGO MÓVIL BANCO MERCANTIL

0105 15.362.237 04244203077

ZELLE

[email protected]

A nombre de Yrene Molina

Pasar capture al 📲+584244203077

GOFUNDME

Link en @babyizanguerrero

https://www.gofundme.com/f/juntos-por-un-corazon-sana-para-izan

–

PAYPAL

https://www.paypal.me/babyizanguerrero

Correo:

[email protected]

