7 usos de la vaselina en la rutina de belleza

En la actualidad existen muchas alternativas de cosméticos para lograr un maquillaje perfecto, desde los cepillos para cejas, que logran definir y contornear el marco de tu cara, hasta las sombras con glitter para crear una mirada de impacto. Pero si por alguna razón no cuentas con estos productos o quieres sustituirlos por una opción natural, la vaselina te sacará de apuros.

La vaselina es un extracto natural proveniente de los residuos derivados del petróleo que no tiene olor; además, su textura densa y transparente te ayudará para crear los mejores beauty looks.

1. No arruines tu manicura

Si estás pintando tus uñas pero temes que el esmalte termine manchando tus dedos, aplica un poco de vaselina en tus cutículas y verás que si el pincel de tu barniz choca con tu piel, no estropeará tu pintado perfecto.

2. Sombras glossy

Lograr la tendencia de maquillaje de esta temporada no es tan difícil como crees. Para conseguir ese femenino efecto de glossy eyes en tus párpados solo bastará con aplicar un poco de vaselina sobre ellos. Si quieres un poco de color, añade la sombra de tu tono favorito antes de untar la vaselina.

3. Iluminador natural

Si quieres lograr un efecto glowing natural en tus mejillas y pómulos, puedes sustituir el iluminador por vaselina. Solo necesitas tomar una ligera cantidad de producto con tus dedos limpios y pasarlo por las partes que quieres resaltar.

4. Añade glitter a tu maquillaje

Llevar unas sombras brillantes no es tan complicado como parece, solo basta con aplicar vaselina sobre tus párpados y añadir glitter del tono que más te guste. Verás cómo se adhiere en instantes a tu piel con un efecto duradero.

Si buscas que tus labios resalten, también puedes añadir un poco de vaselina sobre ellos y posteriormente colocar el glitter con un pincel, dando ligeros golpecitos.

5. Bálsamo labial

Si llevas horas buscando tu bálsamo y no lo encuentras, puedes sustituirlo si aplicas un poco de vaselina en tus labios, además, los mantendrá hidratados y sin molestos pellejitos.

6. Fija tus cejas

El gel para cejas se ha convertido en un must have en nuestra cosmetiquera. Pero si por alguna razón no lo tienes a mano, puedes sustituir este producto si añades un poco de vaselina en el marco de tu cara, después de que lo hayas contorneado y maquillado.

7. Para aplicar tu tinte

Al igual que con las uñas, la vaselina funcionará como una barrera para no mancharte. Solo basta con aplicar una cantidad suficiente de producto por tu frente y sienes para que la pintura no pigmente tu cutis.