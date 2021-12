Adriana Azzi: Horóscopo del 20 de diciembre de 2021

Aries

Palabra clave: Mío.

Número de suerte: 366

Cambios en lo económico. Una buena evolución en estos días. Límpiate con sal marina y enciende una vela. Cambios definitivos que debes hacer por una persona a tu lado que te atormenta. Deja el pasado. No discutas con los que te aman. Alguien vuelve a ti arrepentido (a). Mujer amiga que te ayuda.

Trabajo: Gran auge económico. Logros en meta. Asistes a compartir con compañeros. Regalos y alegrías.

Salud: Todo mejorando saliendo de una enfermedad.

Amor: algo con un nuevo diseño que te trae alegrías. Algo con crédito o dinero que te aprueban.

Parejas: Debes compartir más con tu pareja. Hijos en la espera de lo que ofreciste. Disfruta el amor.

Solteros: Cuidado con una lluvia. Hecho curioso con unos zapatos. Amigos que te invitaran a celebrar.

Mujer: Altibajos muchas veces son necesarios. Tendrás un nuevo evento en lo que estás viviendo.

Hombre: Cuidado con una mujer que estará buscando problemas. Compras apresuradas con tu pareja.

Consejo: No te dejes dominar por la rabia contrólate.

Tauro

Palabra clave: Amor.

Número de suerte: 896

No te quejes tanto. Nuevas oportunidades que debes aceptar. Nuevos movimientos en grupo social. Te sientes detenido (a) en un lugar muy frío. Deja el pasado. Lo que no es tuyo déjalo. Sal a la calle y busca lo que quieres debes buscar un libro y leer. Cuidado con sitios muy frío.

Trabajo: Cambios en tu empleo. Decisiones de algo nuevo. Te dan con firmeza un nuevo cargo.

Salud: Malestar visual.

Amor: Arreglos personales que te hacen sentirte mejor. Debes quererte tú un poco más. No te dejes manipular.

Parejas: Mudanzas. Días perfectos para todo lo que quieres. Una persona de poder que se comunica contigo.

Solteros: Tu relación está a punto de da un cambio ya que no mides lo que haces o dices. Decisiones críticas que debes atender.

Mujer: Amiga del pasado con dinero u opulencia que te da la idea de hacer un cambio. Luchas en tu interior.

Hombre: Recibes una llamada y dirás que estás ocupado pero esa persona llega a la puerta de tu casa u oficina.

Consejo: Vive tu vida y deja a los demás.

Géminis

Palabra clave: Sol.

Número de suerte: 683

Preocupación por alguien que está fuera de tu vida. Controla lo que dices a otros. Pendiente no dejes pasar tu suerte. Sale el sol y no lo ves. Nacimientos. Cambios en una idea que quieres. La estrella a tu lado con buenas energías. Salidas nocturnas de cuidado. Cansancio laboral.

Trabajo: Te llaman de algo que estas esperando. Te ofrecen una buena paga en un trabajo extra.

Salud: Malestares en la parte del estómago.

Amor: Celebraciones y alegrías por un amor. Estarás seguro para aceptar una fecha que te ofrecen.

Parejas: Buena comunicación. Niños esperando una salida. Paseos a sitio de frío. Ordenas un viaje.

Solteros: El amor toca tu corazón. Compra y venta de vivienda. Firmas unos documentos. Hijo que te pide dinero.

Mujer: Cuídate de traiciones. No salgas corriendo ten calma y ve las cosas de una manera diferente.

Hombre: Nadie es perfecto. Algo con una computadora. Mucho control donde trabajas. Cambios inesperados en lo personal.

Consejo: No te apresures pero tampoco te desanimes.

Cancer

Palabra clave: Belleza.

Número de suerte: 232

Debes poner límite a una persona. Busca lo tuyo y deja la de los demás. No sigas a otros sé tú. La estrella te acompaña no pierdas las oportunidades. Nuevos inicios en todo. Cambio necesarios. Harás un sacrificio que te ayuda. Movimiento de dinero que te da la providencia. Te va sin ver atrás.

Trabajo: Cuidado con tu jefe(a). Te llega algo positivo en el ambito laboral. Te asignan un nuevo cargo

Salud: Dolore de cabeza, cuidado con Migraña.

Amor: Cosas que llegan rápido a tu casa. Salidas nocturnas que se celebran con amigos. Cuidado con extraños.

Parejas: No hagas a un lado los problemas enfrentalos y soluciona las cosas. Viajes con un familiar

Solteros: Una mujer familiar que te pide ayuda con hijo, no olvides que la vida te ayudo a ti cuando le tocó.

Mujer: Llega una nueva oportunidad. Conversaciones donde se aclara todo. La vida y el universo te dan sorpresas.

Hombre: No permitas presiones. Todo tiene su momento o espacio. Cosas negativas que salen de tu vida.

Consejo: No te sientas culpable de nada.

Leo

Palabra clave: Pasado.

Número de suerte: 893

Logros y triunfos en lo económico que te da el cambio en tu vida. La rueda de la fortuna con muchos movimientos. Reunión con alguien cercano que te da la mano. Lo esperado llega. Dios te da bendiciones y te da lo esperado. Corrige los errores del pasado para que no lo vuelvas hacer. Bendiciones.

Trabajo: Mantén la calma en una reunión y no discutas se hace justicia en lo que buscas.

Salud: Dolores en los huesos.

Amor: Algo con una mercancía que se vende todo. Un recurso o dinero que llegan a tus manos.

Parejas: Mantén la calma no discutas y deja que otros digan su verdad. Algo con amantes que se aclara.

Solteros: Nuevos avances en algo que está por venir. Debes sentirte seguro de lo que eres o quieres.

Mujer: Algo con ropa de color blanco que te trae dinero en positivo. Brilla el sol para ti.

Hombre: No digas lo que haces o tienes en propuestas a personas negativas. Nuevos caminos.

Consejo: la felicidad no depende del otro si no de nosotros mismos.

Virgo

Palabra clave: Soltar.

Número de suerte: 783

Haces mucho sacrificio por otros. Ponle atención a lo económico. Sale el sol en tu camino. Nuevos negocios. Celebraciones y alegrías. Ten cuidado con las personas a tu lado. Cambia tu forma de aceptar todo. Busca tiempo para ti. Un nuevo amor que se activa se positivo. Llega un amor a tu vida.

Trabajo: firmas un contrato. Cambios en tu oficina. Cambios positivos.

Salud: Has chequeo médico.

Amor: Nuevas alegrías. No olvidas a alguien amado. Viaje a sitio de agua. Te conectas con tus Ángeles.

Parejas: Alguien que te preocupa y te da la ayuda que necesitas. Cambios y transformaciones.

Solteros: Cuidado con la exposición al sol. Compras de materiales de trabajo. Te cancelan dinero pendiente.

Mujer: Nuevas personas en tu vida que te ofrecen un cambio en lo productivo. Una nueva vida cambios.

Hombre: Viajes por negocios que realizas y te da la oportunidad de mudarte a trabajar a sitio de mucho frío.

Consejo: Marcha con tu cabeza erguida y confiado.

Libra

Palabra clave: Reconocimiento.

Número de suerte: 717

El amor se activa en tu vida con alguien de poder económico. Caminos que debes tomar para ver qué sucede. No pierdas lo que tienes a tu lado. Nuevos aprendizaje. Celebraciones con amigos y brindis. Nuevas posibilidades de ser feliz. Mujer amorosa que te ayuda. Controla las dudas. Olvida el pasado.

Trabajo: Tendrás sorpresas, pero cuidado no pienses en ti solamente recuerda que tiene más compañeros.

Salud: Dolores en los pies.

Amor: Paseos con el amor de tu vida. Amigo que declara sus sentimientos por ti. No hables mal de tu ex.

Parejas: Alegrías en la familia por logros de un familiar. Prepárate para las fiestas. Compras navideñas.

Solteros: Una persona que te busca para ofrecerte un cambio en lo económico.

Mujer: Nuevas aventuras en tu vida. Olvida el pasado. Cierras algo e inicias otro no pierdas el tiempo.

Hombre: Pon la fe y esperanza en lo que haces. Queridos sale el sol para el problema que estás viviendo.

Consejo: No escuches chisme.

Escorpio

Palabra clave: Celebraciones.

Número de suerte: 001

Escucha tu intuición. Deja de ser conformista. No te molestes con la familia. Activa el amor en tu vida. Debes quererte y cuidarte más. Nadie puede ser más importante que tú. Buscas nuevas ideas. Llegas acuerdo en un trabajo o negocio. Caminos abiertos a tus ideas. Debes hacer un cambio.

Trabajo: Tus preocupaciones no te dejan trabajar. Dinero que te cancelan que está pendiente.

Salud: malestar en la garganta. Amor: Llega el amor a tu vida. Una invitación que llega con sorpresa. Deja que la tristeza pase.

Parejas: Pon los pies en la tierra y tus pensamientos claros en lo que vas a decir a la persona amada.

Solteros: Aléjate de las personas falsas en tu entorno. Deberás escoger entre dos personas queridas.

Mujer: Has las cosas como quieres. Pendiente de llamadas que te haces por invitación especial.

Hombre: Te distancias de alguien que amas. Cancelas deudas pendientes de tarjetas de crédito.

Consejo: Haz el bien sin mirar a quien.

Sagitario

Palabra clave: Mente.

Número de suerte: 831

Algo que está escondido que te da una sorpresa positiva. No te quedes detenido en algo que no funciona. Muchos sacrificios a tu lado. Veras que no vale la pena los sacrificios que haces por otros. Controla tu mal carácter y malos pensamientos. Bendice es necesario. Muchos movimientos.

Trabajo: Deja el miedo adelante tendrás el equilibrio en lo que haces .la vida te da cosas nuevas.

Salud: Alergias de piel.

Amor: No seas intransigente. Pasas por momentos difíciles. Nuevas terapias. Un amigo que te busca.

Parejas: Viajes de ida y vuelta. Tú serás muy importante en una reunión. Cambios en la rutina necesaria.

Solteros: Nuevas propuestas en tu vida. Documento que detienen una transacción. Nuevas ideas.

Mujer: Consigues algo importante. No pierdas el tiempo muévete. Los cambios están y no espera.

Hombre: Viajes y Logros. Decisiones apresuradas de cuidado. Si alguien se va déjalo nunca fue tuyo.

Consejo: Nuevas proposiciones que debes aceptar.

Capricornio

Palabra clave: Logros.

Número de suerte: 011

Lo que sucede depende de ti. Nuevas oportunidades que tu puedes perder pero por tu forma de pensar. Nunca es tarde para luchar por lo que quieres. Cuidado con el estrés. Hombre amigo que te abre los caminos en lo económico. Logros éxito. Se hace realidad un sueño. Debes creer más en ti.

Trabajo: Situación negativa que superas. Algo con un cambio en lo laboral que te beneficia.

Salud: Necesitas atender tus tristeza.

Amor: Cuidado con lo que pasa déjalo no sigas pegado a eso. Deja de nombrar a esa persona amada.

Parejas: viajes. Cambios. Celebraciones. Hermana que necesita de ti. Ten confianza en tu yo interno.

Solteros: Cuidado debes ver bien lo que vas hacer o a quien escoges. Deja el pasado. Escuchas música romántica.

Mujer: Debes cuidarte en sitio donde hay muchas personas. No pongas en duda el amor que está a tu lado.

Hombre: Personas de poder que te busca ya que están interesados en tu trabajo. Tendrás una nueva ilusión.

Consejo: Se fuerte ten ánimo.

Acuario

Palabra clave: Bendiciones.

Número de suerte: 935

Nuevos inicios económicos. Alguien especial que llega a tu vida. Debes tener mucha seguridad en lo que trabajas. Pon a cada quien en su lugar. No permitas que te manipulen. Necesitas estar con las personas que te quiere y te atiende. Viajes de ida y vuelta. Algo con una vivienda que logras.

Trabajo: Un hombre que va ser importante ya que le da un cambio a tu vida. El sol brilla para ti adelante.

Salud: Problemas respiratorio.

Amor: Nuevas aventuras. Viajes, algo con un anillo. Te llaman de un sitio importante. Escucha tu yo interno.

Parejas: Cuidado con el dinero que invierte ya que tienes muchos gastos. Consigues el amor perfecto.

Solteros: Nuevas decisiones. Hecho curioso en sitio público con mucha música. Reunión con alegrías.

Mujer: El amor lo hace todo. Nuevas enseñanzas. Cambio de rutinas. Cuidado en sitio de feria.

Hombre: Asistes a la inauguración de negocio de un amigo. Cambios en tu vida ya que llega alguien especial.

Consejo: Si das algo no lo divulgues.

Piscis

Palabra clave: Comparaciones.

Número de suerte: 243

Hombre a tu lado que te da el empuje necesario para lo que quieres. Alegrías. Triunfos. Celebraciones. Pendiente con los documentos que haces. Buenas noticias por teléfono. Alguien cercano te pide ayuda en lo laboral. Nuevas aperturas. El mundo en tus manos. Cierras un ciclo e inicias otro.

Trabajo: No veas cosas donde no las hay en tu entorno laboral. Deja que todo fluya. Te ofrecen algo nuevo.

Salud: Intranquilidad. Nervios.

Amor: Nada queda oculto en tu vida. Cuando ves algo que no te gusta asúmelo y déjalo.

Parejas: No jures algo si no vas a cumplir. Firmas un documento. Escuchas música que te trae recuerdos.

Solteros: No le digas a nadie lo que tienes. Paseos a sitio de agua. Algo con una planta navideña.

Mujer: Hombre que te busca. Te roban un beso y te emociona. Celebraciones con amigos y hay alguien que te gusta.

Hombre: Reunión familia. Llega alguien a tu casa que te sorprende. Te visita un amigo muy querido.

Consejo: No te dejes llevar por la impaciencia.