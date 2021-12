Chile | El público alzó la voz: Reacciones que dejó la elección del nuevo Presidente de la República

Tras un largo día de escrutinio, la elección del próximo presidente para el periodo 2022-206 no dejó ajeno a nadie, donde Gabriel Boric se impuso sobre el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast con más del 55% de los votos a lo largo del país, con más de ocho millones de electores en total, cifra histórica.

Y el ánimo de la gente no se hizo esperar, ya que a través de las redes sociales se hizo saber el sentir del pueblo, quienes repletaron las redes al igual que las calles. Así como también se hicieron presentes quienes lamentaron los resultados, pese a la amplia mayoría.

A continuación, puedes revisar algunas de las reacciones que dejó este gran hito electoral:

Una derrota es una derrota, pero no me parece acertado felicitar a alguien que ha ganado una elección a punta de mentiras y populismo, en fin este es uno de los males de la democracia. Hay que cargar con los errores de los coterráneos.

Que gran imagen de nuestro presidente @gabrielboric junto al busto de Salvador Allende. No es necesario un discurso cuando las acciones valen más que las palabras. Me llenas de esperanza. #BoricPresidentedeChile pic.twitter.com/dIyPiAFQyr

Puede tener razón. Boric tiene mas pinta de ser progre del montón, y no tanto, de un zurdo de tradicional; no obstante, su triunfo si es bueno si sirve para contener los viejos aires de Pinochet que se estaban reanimando en Chile. Unas por otras. https://t.co/8ZfBfbrAp4

Los que votaron por BORIC el 90% no tiene fondos en ninguna parte …. les da igual. 🤣🤣 https://t.co/VMvcYFFopG

Lo siento si sus análisis de izquierdas puras no coinciden, pero en Chile ganó Boric porque todas pusieron las manos para enfrentar el fascismo. Por suerte no salieron lxs “radicales” a decir “nulo ideológico” ni lxs tibixs a abstenerse!!! #EleccionesChile2021

Sabi que, encuentro una falta de respeto webiando con su «cuando suban los precios y no haya comida». Les paso el dato que hoy en día en Chile hay personas que no comen, no tienen para comprar comida y los precios que hoy en día conocemos para ellos son ELEVADISIMOS. Paren la wea

— garrapata (@lakkkkki) December 20, 2021