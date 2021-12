Digitel realizó ajuste en tarifas de sus planes (eliminan uno) – diciembre 2021

Digitel, empresa de telefonía móvil en nuestro país, desde el pasado mes de septiembre no había realizado un ajuste a sus tarifas de planes, sin embargo, desde el día 20 de diciembre, la compañía ha ejecutado un pequeño ajuste en el costo de sus planes, así como también han eliminado uno de los planes disponibles para los usuarios. Desde hace un par de días el sitio de autogestión de la operadora móvil, 412 en línea permanecía en mantenimiento, por lo que pudimos intuir que se avecinaba un ligero aumento en el costo de las tarifas de sus planes, de datos, tal como sucedió con Movistar días atrás. Más allá del ligero aumento realizado en el costo de sus planes, se puede apreciar directamente en el portal de autogestión de Digitel, que el plan inteligente plus 500 MB ha desaparecido, por lo que suponemos que el mismo ha sido eliminado por la compañía. Por lo que solo encontramos disponibles los planes Radicall Plus e Inteligente Plus 1.1 GB, quedando estos con las siguientes tarifas. Tarifas planes Digitel – diciembre 2021 Plan Radicall Plus: Bs. 1.25 (USD 0,27)

Plan Inteligente Plus 1.1 GB: Bs. 4.59 (USD 0,99)

Plan Inteligente Plus 1.1 GB

Cabe destacar que dichas tarifas presenta fecha de marcaje del mes de diciembre y que además las mismas son autorizadas por el ente regulador de telecomunicaciones Conatel. Con respecto al costo de navegación del GB adicional, la compañía no ha dado información, sin embargo, se prevé que este mantenga su costo en 0,8 USD aproximadamente.

Por: Arepa tecnologica

Fecha de publicación: 2021-12-20 14:36:29

