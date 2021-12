EEUU | Una ciudad de Florida presume de árbol de Navidad de 10 metros hecho de arena

West Palm Beach, en el sureste de Florida, presume desde hace 10 años de su raro árbol de Navidad hecho con arena, que este año mide 35 pies (10,6 metros) y ha ganado el primer premio de un concurso nacional de iluminación navideña urbana.

El «Sandi Tree», como lo llaman los lugareños, es una auténtica escultura realizada por un grupo de artistas denominados los Sandtastic que desde 2012 se erige en Navidad en una plaza del centro de West Palm Beach.

El árbol ha ido incrementando su tamaño con los años. De 400 toneladas en 2012 ha pasado a 700 en 2021.

Los escultores tardaron más de dos semanas en levantar el árbol, que fue inaugurado e iluminado el 2 de diciembre en una ceremonia encabezada por el alcalde de la ciudad, Keith James.

