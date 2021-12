España | Peng Shuai reaparece y niega las acusaciones de abuso sexual

La tenista china Peng Shuai ha reaparecido en público tras varios meses de incertidumbre sobre su paradero. Ahora asegura que nunca ha acusado a nadie de abusos sexuales, y que su publicación en la red social Weibo el pasado 2 de noviembre en la que acusaba al ex viceprimer ministro chino Zhang Gaoli de haber abusado sexualmente de ella era «un asunto privado» sobre el que la gente tiene «malentendidos».

«Nunca he dicho ni escrito que alguien me agredió sexualmente. Quiero hacer énfasis sobre esto para aclararlo», explica la jugadora china en un vídeo publicado por el medio Singapur Lianhe Zaobao. En aquel comunicado Peng afirmaba que mantuvo un romance con el ex viceprimer ministro chino, al que acusa de haber abusado sexualmente de ella en una ocasión. La publicación causó un gran debate en las redes sociales chinas, que fue rápidamente censurado y la publicación original desapareció por completo. No quedaba ni rastro.

Sin embargo, en el vídeo, la tenista se sorprende cuando le preguntan si ha estado en su casa «libremente» y sin vigilancia alguna. Ella, extrañada ante la cuestión, responde: «¿Por qué habría de haber alguien vigilándome? He estado en casa en libertad». Además, Peng confirma que escribió una carta al presidente de la WTA, Steve Simon, que fue publicada por el medio estatal CGTN a mediados de noviembre.

«Escribí la versión en chino y, como mi nivel de inglés no es demasiado bueno, CGTN publicó una versión traducida con el mismo significado que la original», cuenta la tenista nacida en Xiangtan. En dicha misiva, Peng negaba las acusaciones de abusos sexuales y asegura que estaba «bien y descansando» en su casa. De hecho, unos días después se distribuyeron imágenes y vídeos de nuevo a través de medios y periodista cercanos al gobierno chino.

Llamada del COI

No obstante, la cosa no se queda ahí. La WTA no era la única preocupada por el paradero y la situación de la tenista después de darse a conocer la famosa publicación, desde el COI también querían conocer cuál era su estado de salud. Peng reconoce que tuvo una videollamada con Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional para informarle de que estaba bien, que se encontraba en su casa de Pekín descansando y pidió que se respetase su privacidad.

Tras unos meses de incertidumbre, la tenista china ha reaparecido en Shanghái para participar en un acto junto a otras estrellas del deporte chino como el ex jugador de baloncesto Yao Ming. Allí se le vio conversando con el ex de los Houston Rockets.