Flan de queso con Thermomix súper cremoso, con o sin horno

Los postres más tradicionales suelen llevar una combinación de ingredientes muy sencillos y básicos, y eso unido a distintas formas de mezclarlos y técnicas de cocina hacen que cada uno tenga su personalidad. Ese es el caso de los flanes y lo mejor de todo es que podemos incluir ingredientes para variar un poco su sabor, como sucede con el queso en este caso.

Esta receta de flan de queso con Thermomix es fantástica, el resultado es súper cremoso y además vas a aprender a prepararlos en dos versiones, por un lado unos flanes tradicionales con huevos y horno cuajados al baño María y por otro lado con cuajada y sin horno, una forma rapidísima de prepararlos y que da un resultado genial.

En ambos casos conseguirás un flan cremoso y con un delicioso sabor a queso y caramelo, que por cierto en la receta conocerás cómo prepararlo casero de tal forma que después no se endurezca y se mantenga líquido incluso guardado en la nevera.

Si te ha gustado esta receta seguro que te encantará igualmente preparar este delicioso flan de turrón con Thermomix, con o sin horno y delicioso. Además sin Thermomix también puedes preparar el tradicional flan de huevo casero, el flan de turrón blando o Jijona y por supuesto el flan de queso casero y cremoso.

Además, si lo tuyo son los flanes te gustarán sus parientes italianas las panacotas. Un buen ejemplo es esta deliciosa panacota de plátano con base de brownie de chocolate, o la panacota de calabaza con crujiente de galletas y avena, que juega con los contrastes de texturas. También te encantará preparar el chocoflan o pastel imposible, una receta sorprendente y deliciosa.

A continuación verás, en primer lugar, mi receta del caramelo líquido casero, que se elabora de forma muy sencilla en un cazo, y después las dos versiones del flan de queso con Thermomix: en primer lugar sin horno y con cuajada, y después el más clásico con huevos y en el horno al baño María.

Ingredientes para hacer la receta de caramelo casero:

100 gr de azúcar.

4 cucharadas de agua más 30-40 ml de agua caliente.

1 cucharada de postre de zumo de limón.

Preparación del caramelo casero:

Pon el azúcar en un cazo a fuego medio junto con las 4 cucharadas de agua y el zumo de limón. Mueve un poco el cazo para que el azúcar se mezcle con los líquidos y ya no lo muevas más hasta que empiece a coger color dorado, puede tardar entre 5 y 10 minutos dependiendo de la potencia del fuego. Apártalo del fuego cuando esté a tu gusto, puedes dejarlo más o menos dorado teniendo en cuenta que cuanto más oscuro más tostado e incluso amargo queda. Apártalo del fuego y lleva mucho cuidado, no lo toques en ningún momento porque está a una temperatura altísima y puede producir graves quemaduras. Yo he metido una cuchara solo para que se aprecie mejor el color que tiene el caramelo pero no es necesario utilizarla. Calienta los 40 ml de agua en el microondas prácticamente hasta que hierva, viértelos poco a poco en tu caramelo y mueve un poco el cazo para que se integre todo. El objetivo es obtener un caramelo que no se endurezca ni siquiera en la nevera cuando dejemos reposar los flanes.

Ingredientes para hacer la receta de flan de queso con Thermomix súper cremoso. Versión sin horno (6 raciones):

200 gr de queso crema.

500 ml de leche.

200 ml de nata líquida para montar.

120 gr de azúcar blanco.

1/4 de cucharadita de postre de esencia de vainilla (opcional).

2 sobres de cuajada en polvo.

Caramelo líquido (el que hemos preparado casero).

Preparación, cómo hacer flan de queso con Thermomix súper cremoso y sin horno:

Pon en el vaso de la Thermomix el queso crema, la leche, el azúcar y la nata y tritúralo todo junto durante 10 segundos a velocidad 6. Incorpora la cuajada y la vainilla y mezcla durante 3 segundos a velocidad 5. Cocina la mezcla 8 minutos a 100ºC y velocidad 2. Mientras puedes ir repartiendo el caramelo en los moldes. Te recomiendo 6 u 8 moldes individuales (yo he utilizado 6 y salen grandes) o bien un solo molde rectangular o redondo. Vierte la mezcla de los flanes en los moldes y déjalos enfriar a temperatura ambiente. Después pásalos a la nevera para que se cuajen perfectamente durante un mínimo de 2 horas aunque te recomiendo prepararlos de un día para otro porque los sabores estarán más asentados y potentes. Se desmoldan casi con mirarlos así que puedes colocar un plato encima de cada molde y darle la vuelta rápidamente, como si estuvieras haciendo una tortilla. Si queda caramelo en el molde repélalo y échalo encima del flan.

Ingredientes para hacer la receta de flan de queso con Thermomix súper cremoso. Versión con horno y huevos (6 raciones):

4 huevos L.

500 ml de leche.

200 gr de queso crema

120 gr de azúcar.

1/2 cucharadita de postre de esencia de vainilla.

Preparación, cómo hacer flan de queso con Thermomix, súper cremoso y con horno y huevos:

Pon en el vaso de la Thermomix el queso crema, la leche y el azúcar y tritura 15 segundos a velocidad 7. Incorpora los huevos y la esencia de vainilla y mezcla 15 segundos a velocidad 4. Vierte el caramelo en 6-8 moldes individuales de flan o en un único molde rectangular o redondo. Calienta el horno a 160ºC con calor arriba y abajo y coloca una rejilla del horno en la parte media donde después pondremos la bandeja con los flanes. Vierte la mezcla en los moldes y colócalos en una bandeja de horno que tenga cierta altura. Esta foto es de mi flan de huevo sin más, simplemente la he puesto para que veas cómo horneo los flanes. Llena la bandeja de agua hasta que cubra los moldes hasta la mitad e introdúcela en el horno a altura media. Cocínalos así al baño María en el horno durante entre 45 minutos y 1 hora. Para saber si están listos la parte de arriba al mover ligeramente el flan debe temblar un poco pero si introduces un palillo debe salir limpio. También puede pasarte como a mi, que la resistencia superior de mi horno es muy potente y suele dejar muy cuajada la zona superior de los flanes, y en ese caso simplemente haz la prueba del palillo para saber si están ya perfectamente cocidos. Sácalos del horno y cuando se hayan enfriado completamente mételos en la nevera y deja que se enfríen mínimo unas 3-4 horas, aunque de un día para otro están mejor aún. Para desmoldarlos simplemente introduce la punta de un cuchillo no muy afilado (por ejemplo los que se utilizan para untar mantequilla o paté y tienen la punta redonda y casi no cortan) hasta el fondo para que vaya entrando el aire en el molde, vuélcalos sobre un plato y desmóldalos.

Tiempo: entre 25 y 35 minutos, aparte horneado y y enfriado

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Puedes degustarlos cuando se hayan enfriado y cuajado por completo, pero te aseguro que al día siguiente están aún más ricos. De hecho aguantan fenomenal en la nevera 3-4 días y siempre me da la sensación de que van ganando sabor con los días.

Estos flanes de queso quedan muy cremosos y con ese toque tan especial que aporta el queso crema, tanto de textura como de sabor, potenciado por la vainilla y el caramelo casero. Sin duda es un postre de auténtico… ¡escándalo!

Variantes de la receta de flan de queso con Thermomix, súper cremoso:

Si prefieres cuajarlo en un solo molde rectangular o redondo, en la versión sin horno no hay apenas diferencia y para no equivocarte y que cuaje perfectamente déjalo reposar al menos de un día para otro. En la versión con horno si que deberás estar pendiente del horneado porque según el tamaño del molde el flan tendrá un grosor que puede hacer que se cocine en menos tiempo o por contra necesite más minutos. Lo que no falla es hacer la prueba del palillo cuando tengamos dudas.

Si añades ralladura de limón o canela en vez de vainilla le aportarás un matiz diferente al sabor y estará igualmente riquísimo.

Consejos:

Hay que tener cuidado al trabajar el caramelo en la cocina ya que es una de las elaboraciones que más caliente se pone y puede ocasionarnos quemaduras. Lo ideal para preparar este caramelo en concreto es dejarlo tranquilamente, que alcance su tostado, apartar el cazo y al cabo de algún minuto añadir el agua caliente, moverlo un poco y listo. Mejor si no metes ninguna cuchara porque no podrás probarlo ya que te quemarías seguro.