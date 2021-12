Jaxson Hayes espera poder quedarse en Pelicans

A pesar de ya tener algunos años en la NBA, Jaxson Hayes todavía no ha podido proclamarse como un jugador importante, incluso debido a circunstancias en su carrera, ha tenido que jugar en la famosa G-League de la NBA, sin embargo, él considera que puede llegar a ser un jugador muy importante y es por ello que mandó un mensaje a los Pelicans.

El jugador habló sobre su situación y uno de los temas que llamaron la atención fueron los múltiples mensajes que mandó a New Orleans sobre su nivel de juego y lo que él cree que puede llegar ha alcanzar.

“No creo que haya llegado todavía (a levantar su nivel). Puedo ser un jugador de élite en el pick-and-roll. Puedo estirar la cancha anotando desde larga distancia. Puedo aportar energía y anotación. Puedo controlar la pintura con mi defensa. Sé lo que soy capaz de aportar. Y creo que muchos equipos también lo saben”, dijo para The Athletic el jugador de la NBA.

Jaxson Hayes dejó unas importantes palabras y aunque parecen que serían para toda la liga, esto más bien es un mensaje para todos los equipos, ya que hay que recordar que en caso de que no llegue una renovación, el elemento será un agente libre para 2023, aunque eso sí, destaca que le gustaría quedarse.

“Si tengo la oportunidad, lo haré. Nunca se sabe, pero en este momento no tengo esa oportunidad. Me gusta estar aquí. Ha sido mi casa durante tres años. Preferiría seguir aquí mi carrera antes que en cualquier otro lugar. Pero si no está en el plan de Dios, no lo está. Simplemente trabajo y me concentro en mí mismo”, fueron sus palabras sobre una posible marcha de los New Orleans Pelicans.

Jaxson Hayes vive momentos complicados, pero confía en poder tomar un buen nivel y demostrar su valía dentro de la NBA.