México | Bajan la cortina | Capital México

El Pico del Pollo

Por: Alfredo Albíter Sánchez

Las condiciones económicas del 2021 no han sido las mejores, pero se logró la recuperación, quizás en un pequeño porcentaje, pero mientras todo sea para arriba, pues no hay espacio para la queja.

Ya el año entrante traerá mejores oportunidades y hay que estar preparados, preparadas para aprovecharlas al máximo. Entiendo que más o menos es el pensamiento de algunos sectores sociales -por no generalizar- y prácticamente bajaron ya la cortina para entrarle de lleno a las fiestas decembrinas…

Claro, esto no es literal, pues en el comercio al contrario, son tiempos de abrir temprano, de aprovechar cada minuto de la vacación -oficial o no- pero del “relax” que se ha alcanzado. Ciertamente en algún momento parece que la vida pasa más lento, no hay tanta gente corriendo como en otras temporadas.

Por ejemplo, las visitas a tiendas departamentales y de “chucherías” se prolongan más y en ocasiones hasta las compras. Creo a eso se le llama o considera como de temporada, pero hay otros rubros en donde la actividad se ha puesto en pausa hasta el siguiente año…

Es tiempo de reflexión, confiesa un empresario de talla nacional a este espacio.

Estos días alado, son para hacer balance sobre lo hecho, aquello no alcanzado y proyectar cómo vendrá el trabajo. Obvio, depende de cada quién, de sus formas y técnicas…

¿Pero no se supone estos días, serían mejores para hacer negocios? Depende para qué y no necesariamente las fechas son aliadas…

Claro, que un buen negocio no tiene tiempo, ni fecha y es digno de atenderse, sin embargo, no debes olvidar que en la Iniciativa Privada (IP) se acostumbra a planear, a calendarizar las cosas y seguir el orden.

Esto no significa desaprovechar la oportunidad, pero también hay momentos de descanso, de pasarla con la familia, de cargar pilas, de disfrutar, para ello se trabaja y planea.

Pero debes tener algo muy claro, alado, esto no significa inactividad, desperdicio o paralización, se lleva un ritmo, insisto, ya planeado y considerado, esto es una máquina que funciona a la perfección, cuando la mayoría aprecie esta parada.

La rabadilla del Pollo

Pollos en el tejado me dicen, es lamentable lo ocurrido a la senadora Martha Guerrero, todo ataque con arma de fuego a una persona se debe repudiar, sea figura pública o no y la repudiamos.

Sin embargo, la omisión también debe ser motivo de cuestionamiento y entiendo, esto sucedió pues la senadora calló, no dijo, no comentó, omitió, vaya, se hizo guaje sobre el origen del suceso que provocó el o los disparos…

Fue el resultado de la presencia de dos “prepotentes” en el mismo espacio, tiempo y forma -ambos choferes-, ya lo adelantó la Fiscalía de Justicia mexiquense y lo estaremos platicando.

¿Quién “empinó” al senador Higinio Martínez?…

Por hoy, cierro pico. Shalom.

Mi correo es: [email protected]