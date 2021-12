OVP: 123 presos han muerto por razones de salud en las cárceles y calabozos policiales del país

Carolina Girón, coordinadora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), presentó el balance de la situación alimentaria y sanitaria en las cárceles venezolanas durante el 2021 por medio del informe: El hambre azota a la población reclusa venezolana.

El informe fue presentado este lunes 20 de diciembre, a través de la plataforma Zoom, reveló que en el primer semestre de este año se han contabilizado cerca 123 muertes por razones de salud en las cárceles y calabozos policiales del país.

De los 123 fallecimientos, 69 ocurrieron en recintos carcelarios; mientras que se registraron en los centros de detención preventiva.

El hambre y el hacinamiento han sido una constante en estos centros. Los registros del OVP indican que tras las rejas hay actualmente hay un hacinamiento de 177 %.

“Las cárceles no cuentan con la infraestructura ni políticas para mantener a las personas con estándares de dignidad, no hay comedores, no hay cocina”, señala la defensora de derechos humanos.

“La comida no es variada, es puro carbohidrato y los presos no comen 3 veces al día, sino cada 24 horas cuando es regular”, añadió Girón.

El observatorio totaliza 628 muertes desde el 2017 hasta el presente.

