“Se mantendrá el Gobierno interino, pero con modificaciones”, revela Freddy Guevara

El dirigente opositor Freddy Guevara reveló este viernes que “se mantendrá” el Gobierno interino que lidera Juan Guaidó, pero agregó que “habrá modificaciones”. Sobre el referéndum revocatorio, aseveró que actualmente “no hay condiciones” y “podría suceder lo mismo” que pasó en el estado Barinas tras el triunfo de Freddy Superlano el 21N.

En una entrevista exclusiva a la revista Zeta, Guevara sostuvo que “estoy convencido de que se va a mantener la Asamblea Nacional legítima, el GI (Gobierno interino) y la presidencia de Juan Guaidó. Con modificaciones, pero se mantendrá lo fundamental, que es el no reconocimiento a Maduro. Al final de cuentas en esto no se trata de Guaidó o no, se trata de que si no se tiene una contraparte legítima, el de facto– es decir Maduro- es quien asume la representación del país. Eso pasa en muchos países del mundo y se reconoce a los dictadores”.

“Quitar a Guaidó y al GI, pudiera ser el mayor favor que le pudiéramos hacer a Maduro. No existe ninguna razón patriota, estratégica o de fondo para perder el terreno ganado. Podemos plantearnos cambios con base a las circunstancias, lo que no tiene sentido es entregar lo que se ha conquistado. Perderíamos las representaciones diplomáticas, incluyendo a la OEA y todo el dinero que está congelado e incluso el oro de Inglaterra, donde la querella es quién nombra al Banco Central, es decir quién es el presidente legítimo. Sería un crimen contra la democracia y contra la República si dejamos que esto pase”, agregó.

En torno al referéndum revocatorio para el próximo año 2022, Freddy Guevara afirmó que “en lo personal opino – ya que no se ha dado esta discusión en mi partido- que hay que evaluar esa alternativa, teniendo en cuenta lo que ya pasó y las trabas que se han puesto a esta alternativa y las circunstancias del momento”.

“En las condiciones actuales el revocatorio no saldría, harían lo mismo que con Barinas y lo que hicieron en 2016. Pero esto no quiere decir que no se deba evaluar esa posibilidad. Sería el uso del revocatorio como una táctica para movilizar, presionar, organizarse y que en este marco se puedan desarrollar otras dinámicas”, reiteró.

