Si sufres por amor te salen canas joven ¡dejas de producir melanina!

Las canas en el pelo son parte de un cambio vital en los seres humanos y es verdad que el estrés provoca que salgan cana, pero otra de las causas principales es cuando sufres por amor también te salen canas aún cuando eres joven.

Las canas a temprana edad es un problema por el cual cada vez más jóvenes sufren y buscan encontrar una respuesta del ¿por qué salen canas cuando eres joven?, una de las causas es el estrés, penas muy grandes, falta de sueño y rupturas amorosas.

Cuando sufres por amor te salen canas más joven, así que cuando termines una relación trata de dejar todo en claro y enfocar tu mente en nuevos proyectos y así tu cabello permanecerá hermoso por más tiempo.

Cuando te estresas demasiado, te preocupas y sufres por amor le impiden al cuerpo producir melanina que se encuentran en los folículos en la base del cabello y si no producen melanina tu cabello cambia de color natural al al gris o blanco por que los melanocitos dejan de producir pigmentos.

De acuerdo a la dermatóloga Ana Rosa Alvarado Rivas las canas en el pelo deberían comenzar a salir de los 35 años a los 40 pero en la actualidad, la especialista hace un llamado a los jóvenes que tengan muchas canas demasiado jóvenes ya que puede deberse a otros problemas más graves de salud como falta de vitaminas, cáncer, enfermedad del vitíligo o tiroides.

La manera de superar una ruptura de forma elegante sin tanto sufrir

Una ruptura de pareja nunca es fácil ni para el que propone la separación ni para el que recibe tan desagradable noticia. Aunque muchas relaciones están destinadas al fracaso y de pronto terminan, para otras esto suele ser una verdadera tragedia.

Mantén la mente ocupada

Podrá costarte algo de trabajo, pero puedes empezar a recordar todas esas cosas que no te desagradables de la otra persona ni de la relación. Piensa que si las cosas terminaron fue por algo, hubo detalles que no estaban bien en la unión y que indiscutiblemente no te hacían feliz.

Pon distancia

De nada servirán los mensajes, las llamadas si lo que quieres es salvar la relación, esa persona ya tomó una decisión y lo único que te queda es aceptarla. Recuerda que ojos que no ven, corazón que no siente, acaba todo contacto con ella/él.

Disfruta de tu compañía

Toma este tiempo para conocerte, hacer todas esas cosas que te gustan y que por una u otra razón dejaste de disfrutar. Visita a tus amigos o aquellas personas que por estar en la relación dejaste de buscar.

Hay miles de cosas que puedes hacer ahora que no tienes una pareja, que te van a sorprender. Aparte estar un tiempo contigo mismo te ayudará a valorarte, amarte y sobre todo conocerte.

Habla con tus amigos

Es importante que te desahogues, te será de mucha ayuda escuchar a las personas que te quieren, seguramente tratarán de animarte. Aparte, escuchar lo que piensan sobre su relación hará que veas las cosas desde otro punto de vista. Te abrirán los ojos y podrás darte cuenta que fue lo mejor.

Acepta que todo terminó

Acepta que estas enojado, decepcionado, triste por desilusionado. Ya que puedes hacerlo buscarás la mejor manera de acabar con todas las sensaciones negativas.