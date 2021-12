Adriana Azzi: Horóscopo del 21 de diciembre de 2021

Aries

Palabra clave: Buscar

Número de suerte: 844

Lo esperado o lo que trabajaste llega para ti. Avanzas con paso firme. Nuevas historias en tu vida. Te sentirás bien en una casa de personas recién conocidas. Dinero inesperado por la lotería o una herencia. Llegaras a dónde quieres si pones de tu parte y decides seguir adelante.

Trabajo: Estarás en la búsqueda de algo muy querido. Cambios en tu sitio de trabajo. Algo con un local que se firma.

Salud: Cuidar las manos.

Amor: Recibes una invitación de una persona muy soñadora. Debes dejar la flojera y hacer las cosas ya que nada avanza.

Parejas: Cambio radical. Una nueva vida que hay en tus manos. Algo con docentes que debes tener calma.

Solteros: Inicias algo nuevo. Debes saber perdonar a los demás ya que quieres que lo hagan contigo.

Mujer: Nuevas noticias de una persona muy soñadora. Cuidado en las decisiones que tomas. Hijos que necesitan de tu ayuda.

Hombre: Un problema que te agobia que se resuelve pronto. Cuidado cuando andas en la calle de noche.

Consejo: Nuevos aprendizaje.

Tauro

Palabra clave: Decisiones.

Número de suerte: 002

Madre o familiar cercano pendiente de ti y que te da la ayuda desinteresada. Algo con música navideña. Ganancias sabiduría. Asuntos cotidianos del hogar que te preocupan. Proyectos que se cancelan. Negocio con algo alimentos. Ten calma todo pasa. La prosperidad y la abundancia llegan.

Trabajo: Amigo o jefe que te da una ayuda sin ningún interés. Encuentros con muchas personas en lo laboral.

Salud: Buena

Amor: La armonía perfecta llega a tu vida. Abundancia amor y armonía la consigues en este mes.

Parejas: Hecho curioso con unos Ángeles. Reunión familiar con alegrías. Paz amor armonía en tu casa.

Solteros: Recibes un dinero que estaba pendiente. Ganancias que compartes con otros. Debes cuidar lo que tienes.

Mujer: Indecisiones. Malestar debes asistir al médico. Compra de ropa roja. Pídele a tu Ángel de la guarda.

Hombre: Una persona cercana que te ayuda en tus finanzas. Nuevos cambios. Triunfos, logros. Sales de un encierro.

Consejo: Ten fe.

Géminis

Palabra clave: Regalos.

Número de suerte: 894

Gran negocio que te da tranquilidad. Firmas. Negocios. Cuidado con las decisiones por cambios. Mudanzas. Discusiones con tu pareja por opciones que tomaste solo. Compras con niños. Decisiones que tienes que tomar. Todo lo que digas o pidas se te Dará hazlo con mucha fuerza.

Trabajo: Te llaman de un sitio donde dejaste un currículo, donde debes ir rápido. Cambios en tu sitio de trabajo.

Salud: Alergias. Estrés.

Amor: En esta semana habrá cambios positivos. Una persona cercana que te va apoyar y se reconcilia contigo.

Parejas: Tienes victoria en todo lo que vas iniciar. Una mujer que te produce mucha emociones por alguien del pasado.

Solteros: Nuevas ganancias. Compras para tu hogar. Tienes que olvidar el pasado. Mudanzas cambios en lo que querías.

Mujer: Nuevas ganancias. Compras para tu hogar. Mudanzas cambios en lo que querías.

Hombre: No puedes hacer solo las cosas debes aceptar las ayuda que te ofrecen. Discusiones por decisiones tomadas.

Consejo: Ríe vive la vida es una.

Cancer

Palabra clave: Logros.

Número de suerte: 783

No sientas culpa de lo que ya hiciste solo busca arreglar lo que sucedió. Éxito logros. Iluminación. Debes colocar una protección en la puerta de tu casa. Alegrías en tu casa. Cuidado con traición o infidelidad. Nuevos tratamientos. Hay renovación. Busca un terapeuta.

Trabajo: Cambios definitivo que debes aprovechar. Compañero que te pide ayuda económica.

Salud: Indigestión.

Amor: un gran amor que llega a tu vida. Debes poner los pies en la tierra no te engañes. Debes asumir tu responsabilidad.

Parejas: Nuevas posibilidades de cambios. Los problemas se solucionan. Cuidado con pérdida. Te ofrecen algo que no es.

Solteros: Cuidado con un boleto de viaje que no se da por no estar pendiente. Amor del pasado que llega.

Mujer: Algo importante que llega a ti. El dinero llega pero lo estás gastando. Nuevas oportunidades de hacer algo.

Hombre: Una nueva etapa en tu vida. Ten calma no grites debes estar más callado. Nuevas emociones espirituales.

Consejo: Escucha tu yo interno.

Leo

Palabra clave: Animo.

Número de suerte: 681

En esta semana tendrás mucho poder. Recuperas lo que habías perdido. Tienes protección astral no tengas miedo de nada ni de nadie. Debes estudiar. Persona muy joven en tu vida. No te tapes lo ojos despierta que llego tu momento. Cuidado con los deseos de lo que no debe ser.

Trabajo: Todo mejora al iniciar el día adelante no te detengas. Te harán una promesa de algo que quieres.

Salud: Malestar estomacal por alimentos.

Amor: Se cierra un ciclo de algo que debes dejar. Cambios en tu vida. Alegrías y mudanzas.

Parejas: Deja las discusiones en tu casa. Debes perdonar y reconciliarte con tu familia o las personas que te quieren.

Solteros: Caminos abierto. Un hombre que te ayudará y te abre los caminos en lo que quieres hacer.

Mujer: Una persona que te quito algo o te causa un problema se va de tu vida y te pide perdón. Viajes y disfrute.

Hombre: Salidas nocturnas con mucho disfrute. Háblale claro con la persona que andas. Debes tener más comprensión.

Consejo: Ten fe.

Virgo

Palabra clave: Sabiduría

Número de suerte: 934

Debes activar la prosperidad busca ayuda. El universo te dará algo nuevo donde cambia tu vida. Hecho curioso con una fotografía. Un hijo o hija que te necesita. Te sentirás solo (a) no permitas que nadie te perturbe. Tienes mucha energía. Logras lo que quieres. La prosperidad llega a tu vida.

Trabajo: Sales de un sitio donde estabas encerrado. Hecho curioso con una fuente. Negocio que viene con buenas energías.

Salud: Cansancio.

Amor: Nuevas posibilidades en tu vida de cambios de amor. Cierras un ciclo para abrirte algo nuevo. Debes aprovechar las oportunidades.

Parejas: Se te abren las puertas para aclarar algo con tu pareja, aprovecha el momento.

Solteros: Estas muy encerrado (a). No Permitas que otros te manipulen. Ábrete al cambio.

Mujer: Te ofrecen un nuevo empleo. Amigas que te buscan para un evento con ganancias.

Hombre: Debes hablar con compañeros. Buenas noticias en lo laboral. Ganancias. Viajes.

Consejo: Busca ayuda profesional.

Libra

Palabra clave: Escuchar.

Número de suerte: 329

Inicias el día con mucha fuerza adelante. Reuniones y negocios. Las cosas detenidas comienzan de nuevo. Continuaras un viaje cuando en tu casa se normalice todo. Nuevas oportunidades de empleo donde debes ver bien la decisión que vas a tomar. Personas que te apoyan incondicionalmente.

Trabajo: Sientes que nada sale bien, pero es parte de lo que uno hace en la vida. Un nuevo cambio. Sal de la rutina.

Salud: Sin novedad.

Amor: harás un pago pendiente. Debes activar lo detenido. Mantén la calma y se más claro.

Parejas: Tomas una decisión. Crédito que te aprueban. Cambios y mudanzas. Nuevas oportunidades.

Solteros: Paseo en familia. Cuidado con lo que bebes. Deja las preocupaciones. Nuevas transacciones.

Mujer: Vivirás una segunda luna de miel y veras el cambio de tu vida. Ayuda espiritual. Dinero que recibes.

Hombre: Nuevas ofertas. Veras lo bueno que es la vida. Viaje positivo. Problema de dinero que solucionas.

Consejo: En vez de criticar mejora tú.

Escorpio

Palabra clave: Perdonar

Número de suerte: 878

Te enteras de una verdad. Debes quedarte callado (a) ante una discusión familiar. Debes buscar ayuda y quien te apoye en lo que vas hacer. Estás evaluando a una persona y te sorprendes. Te encuentra perturbado por situaciones del pasado. Deja correr o pasar las cosas.

Trabajo: Tómate las cosas con calma, lo que paso ya sucedía hay que buscar la solución a los problema.

Salud: Controlar los nervios.

Amor: Vives un intenso momentos apasionados. Recibes llamadas telefónicas que te alegra la vida.

Parejas: Movimientos. Te cancelan algo pendiente. Mudanzas. Compras. Hijos esperando algo que ofreciste.

Solteros: Cuidado con un boleto de viaje que no se da por no estar pendiente. Amor del pasado que llega.

Mujer: Nuevos negocios, pero esta lento. Recibes una ayuda económica. No escuches chismes.

Hombre: Aumenta las ganas de disfrutar de una persona que está a tu lado. Noche de pasión. Viajes.

Consejo: Trata de decir la verdad.

Sagitario

Palabra clave: Fama.

Número de suerte: 226

Decide con rapidez los asuntos primordiales. Te comprometes con un grupo de persona y ya dependen de ti. Busca ayuda espiritual para que te limpies de muchas energías o cargas. Debes ir a sitio de montaña o con mucho verde y te quitas los zapatos para que la tierra absorba todo.

Trabajo: Culminas algo. Cambio en tu trabajo o carrera profesional. Una nueva propuesta. Inicias algo detenido.

Salud: Atiende tu malestar.

Amor: Una nueva propuesta en el amor. Llegas acuerdo con tu pareja por algo que te gusta.

Parejas: Vive la vida disfrútala. No te olvides de tu familia creada. Nuevas experiencia en el amor o lo laboral.

Solteros: Malestar qué te hace ir a un sitio donde no quieres asistir. Problemas con un hermano.

Mujer: Aléjate de personas negativas. Debes activar lo que haces. Algo con un juego.

Hombre: Cambios en tu vida. Las nuevas herramientas te ayudan hacer los cambios. Hermano que te ofrece algo.

Consejo: La verdad está en tu corazón.

Capricornio

Palabra clave: Momentos

Número de suerte: 690

Algo con el número 01 que te emociona y te da alegrías. Algo con número telefónico que se pierde y es importante. Un hombre que te invita a salir pero no te parece. Hermana que te apoya en decisión que tomas. Hecho curioso con cerámica. Te sentirás engañado (a) por un familiar.

Trabajo: Debes hablar con tu jefe o la persona que trabaja contigo de lo que hay que hacer.

Salud: Necesitas hacer dieta.

Amor: Familiares que debes ayudar. Debes tener más creatividad. Sale una verdad que debes enfrentar.

Parejas: Sientes que el cambio no funciona en tu casa. Una nueva lección que te dan tus hijos y debes aprender y cambiar tu carácter.

Solteros: Algo con una propiedad. Mucha sensibilidad en tu entorno. Debes unirte más a tu madre.

Mujer: Alguien del pasado que fue importante y te busca para que le ayude. No controles a los demás.

Hombre: Grandes decisiones que debes tomar. Nuevas aperturas. Debes soltar no te apegues a nada que no es tuyo.

Consejo: La risa es la mejor medicina

Acuario

Palabra clave: Fuente.

Número de suerte: 003

Una persona un poco difícil te saca de tus casillas. Debes ser sincero (a) con un hombre o mujer ya que esta persona te habla de amor. No quieres escuchar a nadie tranquilízate un poco. Cuidado con los impulso. Harás lo que puedas. Pondrás las cosas en su sitio correcto. Deja las mentiras.

Trabajo: Alguien en la calle que te ofrece algo. Un mensaje que te llama la atención.

Salud: Dolor de espalda.

Amor: Alegrías con tus hijos. Cuídate con persona cercana. Alguien que no te dice la verdad o no habla claro.

Parejas: Nuevas aventuras. Te llega un buen dinero. Algo con una embajada.

Solteros: Te preparas para cambios que sabes que viene. Alguien que te mueve los sentimientos. Compras de ropa.

Mujer: Cuidado con las compras rápida ya que gastas de más. Triunfo éxito, te lo mereces pon empeño.

Hombre: Pendiente con la infidelidad. Estarás intenso. Hablas con tu pareja para que te atienda mejor.

Consejo: Aprende a rectificar.

Piscis

Palabra clave: Ganancias.

Número de suerte: 451

Triunfos éxito logros, la bendición de dios está contigo. Debes limpiar tu sitio donde colocas tu ropa ya que hay mucho desorden eso no te ayuda. Mujer del pasado que te piensa. Algo relacionado con la política te involucras sin darte cuenta. Te invitan a cenar y te sentirás complacido (a).

Trabajo: Te preocupas por un dinero que no alcanza. Alguien te indica en lo que vas hacer. Alegrías navideñas.

Salud: Hacer chequeo en órgano doble.

Amor: Haz las cosas lo más transparente que puedas con tu pareja. No discutas con extranjeros.

Parejas: Cambios y viajes. Mudanza. Nuevas propuestas en trabajo que será positivo, adelante.

Solteros: Harás un viaje donde recuerdas el pasado de tu juventud. Las cosas cambian tranquilo.

Mujer: Viajes a tierras de tu infancia. Una relación por dinero o negocio. No te dejes manipular por otros.

Hombre: Cambio de look. Buenas energías. Cancelas un dinero. Mujer embarazada.

Consejo: Alguien espera por ti, no tardes.