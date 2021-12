Es curioso comprobar cómo hay elaboraciones que son tradicionales en varios continentes, y diría que sobre todo sucede con los postres y dulces. En este caso es un postre extendido no solo en Europa sino también en América e incluso en Asia, aunque por supuesto con sus variaciones tanto en ingredientes como en nombre (podemos encontrarlo como arrollado, pionono, brazo de reina o swiss roll entre otros) pero manteniendo una estructura y aspecto bastante similar.

Esta receta de brazo de gitano relleno de mermelada con dulce de leche y frutos rojos es muy sencilla y queda un postre de 10. Se trata básicamente de un bizcocho genovés o masa genovesa tradicional y que sirve de sostén para todo el postre ya que este bizcocho se unta con alguna mermelada o crema, se enrolla y después se decora con ingredientes para todos los gustos.

La clave está en preparar la genovesa para que quede como una plancha de bizcocho amplia y fina, horneada el suficiente tiempo como para que tenga cuerpo pero que no esté dorada en exceso ni reseca para que se pueda enrollar sin quebrarse y mantenga la forma. A mi me encanta servirlo con mermelada, dulce de leche y frutos rojos pero le queda genial una crema pastelera, nata montada, chocolate, otras frutas… a tu gusto.

Ingredientes para hacer brazo de gitano relleno de mermelada con dulce de leche y frutos rojos (molde rectangular de 25×35 cm):

4 huevos M.

100 gr de harina de trigo.

100 gr de azúcar.

Una pizca de sal.

200 gr de mermelada a tu gusto. Yo he utilizado de naranja amarga pero de fresa o melocotón le puede ir genial.

Para decorar, cantidades al gusto de: Azúcar glas. Dulce de leche. Frambuesas. Arándanos. Hojas de hierbabuena fresca.



Preparación, cómo hacer la receta de brazo de gitano relleno de mermelada con dulce de leche y frutos rojos:

Comienza precalentando el horno a 180ºC con calor arriba y abajo ya que la masa del bizcocho se prepara en pocos minutos y así ya tienes listo el horno cuando hayas terminado de mezclar los ingredientes. Casca los huevos y échalos en un bol junto con el azúcar y bátelos enérgicamente con unas varillas manuales o, mejor aún, con unas varillas eléctricas. Estará lista la mezcla cuando el azúcar ya no se note y se haya integrado con los huevos, además habrá doblado su volumen y estará esponjosa y blanquecina. Ahora coloca un colador justo encima del bol y ve añadiendo la harina de forma que pase por el colador. A este proceso se le llama tamizado y permite que estos ingredientes secos se añadan a la mezcla sin grumos ni apelmazamientos, viene genial para que todo se mezcle bien. Termina de mezclar pero ahora con una lengua de cocina, realizando movimientos suaves para que la mezcla no pierda aire ni textura pero que la harina se integre completamente. En una bandeja de horno de medidas aproximadas 25×35 cm (mi molde por ejemplo es de 26×38) extiende papel de horno por encima, ajustándolo bien en las esquinas haciendo dobleces para que tome la forma del molde. Vierte la masa en el molde, procura que se extienda de manera uniforme por toda la superficie y que quede liso (puedes ayudarte con la lengua de cocina). Introduce el molde sobre una rejilla en el horno a altura media y hornéalo unos 12 minutos o hasta que se se dore ligeramente la superficie del bizcocho. Saca el molde del horno, pon más papel de horno sobre la encimera y vuelca con cuidado el bizcocho. Retírale el papel con el que se ha horneado y píntalo con la mermelada. Enróllalo con cuidado de que no se quiebre pero procurando que quede apretadito. Todo esto es importante hacerlo nada más sale el bizcocho del horno porque en caliente se le puede dar forma muy fácilmente. Enrolla por fuera el papel de horno para que se quede con esa forma mientras se enfría, necesitará más o menos media hora aunque lo ideal es dejarlo una hora reposando. Ya está listo el brazo de gitano, ahora solo queda decorarlo a tu gusto. Yo lo que hago es colocarlo en el plato o bandeja en el que lo voy a servir. He puesto un poco de azúcar glas en un colador y lo he ido pasando por encima dando golpecitos para que caiga. Después un poco de dulce de leche con ayuda de una cuchara (si está muy espeso siempre puedes calentarlo unos segundos en el microondas para que esté más líquido) y por último arándanos y frambuesas por encima y alrededor y unas hojitas de hierbabuena fresca.

Tiempo: 1 hora

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Ya frío y decorado está listo para comerlo. Puedes sacarlo así de bonito a la mesa e ir partiéndolo para repartirlo entre los comensales. Otra opción es no decorarlo, cortarlo en porciones y directamente decorarlo encima de los platos en los que se va a servir. Si te sobra puedes conservarlo en un recipiente cerrado en la nevera 3-4 días pero no olvides sacarlo al menos 30 minutos antes de consumirlo para que no esté frío. También se puede congelar sin problemas.

Siempre es un bocado súper tierno gracias al esponjoso bizcocho que le da estructura y el relleno de mermelada. El toque definitivo es esa deliciosa decoración a base de dulce de leche y frutos rojos, sin duda alguna un postre de auténtico… ¡escándalo!

Variantes de la receta de brazo de gitano relleno de mermelada con dulce de leche y frutos rojos:

Si te encanta el chocolate puedes preparar esta cobertura de chocolate brillante y cubrirlo con ella una vez esté listo, ¡quedará espectacular! O puedes optar por elaborar una crema de queso siguiendo nuestra receta de los bizcochitos de limón jugosos con crema de queso mascarpone y lima y rellenarlo con ella, acompañando después como en ese caso con frutos rojos.

Sustituye un poco del azúcar del bizcocho (por ejemplo una cucharada sopera) por azúcar avainillado, le sentará fenomenal. También puedes incorporar un poco de canela molida, cardamomo molido o esencia de vainilla en la masa para aromatizarlo. Otra opción son las ralladuras de cítricos bien finitas, ya sea limón, naranja, lima o incluso mandarina o pomelo.

Consejos:

Lo más importante para darle buena forma es que el bizcocho se deje enrollar. Para ello es importante que durante el horneado no se dore ni reseque demasiado para que después no está duro y se cuartee al enrollarlo. Además debe pasar poco tiempo entre que lo sacas del horno, lo untas con la mermelada y lo enrollas para que aún esté un poco caliente y coja la forma de manera sencilla.