Broadway: Cancelan diez musicales por repunte de Covid-19 en Nueva York

REPORTE CONFIDENCIAL: Zenaida Mercado: Un total de diez musicales de Broadway, entre ellos el exitoso «Hamilton», escrito y protagonizado por Lin Manuel Miranda, fueron cancelados en Nueva York a lo largo del fin de semana, debido al repunte de los casos de Covid-19 en la ciudad

Las funciones de «Hamilton» están canceladas al menos hasta el 26 de diciembre, día en que está previsto que «Aladdin», también entre los musicales afectados, regrese a los escenarios, informaron este lunes varios medios locales.

La lista la completan “Tina”, ¡”Moulin Rouge! The Musical», «Harry Potter and The Cursed Child», «Doubtfire», «Ain Too Proud», «MJ The Musical», «Jagged Little Pill» y «Freestyle Love Supreme»

