EEUU | El fiscal de Wisconsin se une a recurso legal en apoyo a DACA y contra Texas

El fiscal de Wisconsin, Josh Kaul, se integró a una coalición de 23 fiscales generales en un recurso de “amicus curiae” (amigo de la corte) en apoyo al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia en el litigio de Texas contra el Gobierno de Estados Unidos, informó este lunes la oficina del funcionario demócrata.

En el documento, radicado en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, la coalición subraya las contribuciones críticas de cientos de miles de beneficiarios de DACA a los esfuerzos de salud pública, la economía y las comunidades en todo Estados Unidos, y se opone frontalmente a los esfuerzos encabezados por Texas para poner fin al programa, que beneficia a personas que llegaron al país de forma indocumentada cuando eran niños.

Desde 2012, DACA ha proporcionado acceso a permisos de trabajo y ha protegido contra la remoción a aproximadamente 825.000 individuos que crecieron en este país, la mayoría de los cuales no han conocido otro hogar que Estados Unidos, señala la oficina de Kaul en un comunicado.

DACA has created opportunities for hundreds of thousands of people. I’m proud to stand in support of this enormously successful program that has benefited communities across the country.https://t.co/4QmFnYFBEQ pic.twitter.com/MTbeChGTsu

— Attorney General Josh Kaul (@WisDOJ) December 20, 2021