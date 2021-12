Esta mujer es enchufada y doble cara

Por su parte y tras el escándalo que generó la polémica actriz, modelo y animadora venezolana, Norkys Batista al declarar para el programa del canal sancionado, Globovisión, ‘’Sábado en la Noche’’ que ‘’El pueblo no ha hecho nada para salir del chavismo’’, su peor enemiga, Angie Pérez se las cantó bien cantadas.

Así fue como la periodista venezolana radicada en la ciudad de Miami, le cantó sus verdades a Batista y no se quedó con esa espina atragantada al alegar que tenía razón al llamarla hace años «enchufada«.

La misma Angie publicó a través de su cuenta oficial en la red social de la camarita un video editado en donde se pueden ver a los venezolanos marchando mientras aparecían las declaraciones de Norkys, con el cual escribió unas palabras.

‘’Absolutamente INDIGNANTE y FUERA DE LUGAR su comentario, sobre todo porque la primera farandulera que iba a las marchas a tirarse selfie era la susodicha (pero se iba mucho antes de los enfrentamientos con los esbirros, a diferencia de quienes recibimos desde lacrimógenas hasta tiros en las marchas, como me pasó a mí en la Av. Baralt, a mi papá en Puente Llaguno y a mi mejor amiga en Táchira y Zulia y todavía tiene plomazos en su cuerpo). Pero no faltaba más: la meretriz hizo el comentario en @globovision que pertenece a @raulgorrinb testaferro del régimen de Maduro, prófugo de la justicia estadounidense Todavía les quedan dudas que esta mujer es #enchufada y #doblecara?!? Por favor!!! Pregúntenle cuánto cuesta la mansión que compró en #Botaniko #Weston (otra lavadora, por cierto)», expresó.

Pero eso no quedó hasta ahí, puesto que seguidamente le aplaudió a Juan Medici por el tema que le dedicó a Batista, aquí aprovechó de llamar desquiciada, descarada y hasta desubicada: «Ovación de pie para @juan_medici por este tema: es el #SentimientoNacional Lo que a estas alturas aún no me cabe en la cabeza no es que la desquiciada, descarada y desubicada esta siga diciendo disparates desde su lavadora bien enchufada sino que haya tantos jalabolas que la sigan y defiendan todavía Ustedes son PEOR PLAGA que ella y merecen su comunismo. Ah! Por cierto, ya que hablamos de los come que la siguen y le aplauden todo como focas comenten aquí abajo y compartan este video con todos sus fans #jalabolas, para agruparlos y botar su basura mental fuera de mi muro de una buena vez!!! Sigan aplaudiendo sandeces de pero BIEN LEJOS DE AQUÍ.Gracias, La Gerencia’’.

Por otro lado, es importante recordar que en esa entrevista, Norkys dijo claramente lo siguiente: «El daño que está hecho en Venezuela no lo hizo Norkis Batista, Venezuela tiene veinte y pico de años dañada por un solo Gobierno, en donde el pueblo no ha hecho nada para salir de ahí».

