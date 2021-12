“La muerte de Kobe me afectó”

La pandemia del COVID-19 le jugó una mala pasada al estado físico de Shaquille O’Neal, que llegó a pesar un total de 188 kilos.

Aunque actualmente ya bajó 22 kilos, la leyenda de la NBA confesó que los problemas personales que pasó durante el 2020 lo llevaron a descuidarse físicamente mucho más de la cuenta.

“Mi hermana falleció. Y luego Kobe (Bryant). Fue un año realmente malo y no quería hacer nada. Sólo podía comer y ver Netflix”, reconoció el exjugador de Lakers.

Pero todo cambió en el momento en el que se vio al espejo y se reflejó en “un anciano de unos 70 años con músculos por todos lados. Empecé a comer mejor”.

“Ahora solo como frutas, batidos de proteínas, ensaladas, pescado, pollo, espárragos y otras verduras, todo en porciones muy pequeñas”, añadió el cuatro veces campeón de la NBA.

Ahora ya vuelve a estar bien físicamente, pero aún intentará bajar más kilos para poder posar sin ropa.

El ‘Shaq’ es parte de un programa de análisis de la NBA donde ya se le ve bien físicamente y en cada participación deja más de una reflexión para la polémica.