Qué cosas no se deben hacer jamás con el microondas

Pocos artefactos del hogar envuelven tantos mitos como el microondas. Que hace explotar los alimentos; que sus ondas son nocivas o que, con el paso del tiempo, pueden llegar a generar cáncer, etc. Esta caja metálica fue y es blanco de todo tipo de objeciones. Sin embargo, la mayoría de las casas cuentan con una. ¿Valdría la pena tener uno de estos aparatos y utilizarlo, si puede llegar a ser realmente tan peligroso?

Conversamos con la nutricionista Andrea Miranda, directora médica de la Sociedad Argentina de Estética y Nutrición Integral, para echar luz sobre las principales dudas que inquietan a la mayoría de las personas, y determinar así cuánto hay de cierto y cuánto de mito en cada caso.

¿Hay que alejarse del microondas cuando está en funcionamiento?

En este sentido, Miranda considera que podría hacerse «por las dudas», aunque si el microondas funciona correctamente, no sería necesario: «No está de más alejarse del microondas en funcionamiento de forma preventiva. Si bien no está comprobado que pueda ser nocivo para la salud, en caso de que exista algún desperfecto técnico en el aparato, no quedaríamos expuestos a la radiación o a un posible accidente, como con cualquier electrodoméstico. Pero el aparato está diseñado para ser seguro, siempre que se sigan las indicaciones del fabricante, y que funcionen bien sus puertas», explica.

¿Es cierto que las ondas que emite el aparato pueden causar cáncer?

Este es tal vez el mito más inquietante, y la respuesta es un no rotundo. «Las ondas del microondas no emiten radiación ionizante, que es la que podría asociarse al aumento de riesgo de desarrollar cáncer en el largo plazo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las personas podemos estar expuestas a ese tipo de radiación por fuentes artificiales (como los rayos X) y por fuentes ambientales, como el suelo, el agua o la vegetación. Por el contrario, las ondas del microondas no alteran nuestro ADN y no quedan dentro del alimento luego de la cocción, por lo que no se asocian al desarrollo de esta patología», explica Miranda.

¿Existen alimentos que no deben introducirse en su interior?

No. Lo que sí ocurre es que lo ideal es ser cautos con la temperatura y la cocción de determinadas comidas, dice la especialista. «Siempre tenemos que tomar precauciones para evitar accidentes, por ejemplo, con los líquidos, para que no pasen la temperatura de hervor y así no quemarnos al retirarlos. También, asegurarnos de que estén cocidos uniformemente para evitar intoxicaciones, ya que no se calientan todas las zonas de forma homogénea», señala Miranda.

¿Por qué un huevo puede explotar si se calienta en el microondas?

Efectivamente, si uno calienta un huevo en el microondas, corre el riesgo de que explote. La explicación radica en que la cáscara es «porosa», por lo que genera un vapor durante la cocción, que produce presión en su interior.

¿Todos los recipientes son aptos?

Es importante resaltar que no. «Los metálicos, adornados con tintas doradas o plateadas, y de plástico no aptos, pueden generar choques de las ondas, y puede ocurrir un accidente. Los recipientes seguros son los de vidrio, cerámica o tupers especialmente diseñados, que no se derritan ni desprendan sustancias a niveles tóxicos en aquello que vamos a ingerir».

Además de calentar, ¿podemos cocinar?

«Sí, se pueden cocinar alimentos también de forma muy rápida», refiere Miranda, y aclara que «según los componentes de cada uno, vas a necesitar diferentes indicaciones para lograr los mejores resultados, cuidando que la cocción sea uniforme. Existen algunos accesorios para lograr esto, como unas plataformas giratorias que se colocan sobre la bandeja del artefacto».

¿Cada cuánto debemos limpiarlo?

El microondas debe limpiarse cada vez que estén sucios su base y sus paredes, cuando desprenda olores, y si nada de esto ocurre, igualmente es necesario hacerlo una vez por semana.

¿Es peligroso que se active estando vacío?

Se recomienda que esto no suceda, para evitar un «choque de las ondas con el fondo del aparato, ya que esto puede alterar el funcionamiento, al igual que si colocamos un recipiente de metal», explica.

¿Por qué no calienta de manera pareja?

«Por el funcionamiento mismo de sus ondas y la composición específica de cada alimento», explica la especialista. Al parecer, en la interacción de ambos se da un proceso que tiene este resultado: «Las ondas, que son absorbidas por los alimentos, agitan las moléculas de estos, principalmente las del agua. Este movimiento hace que se eleve su temperatura», se explaya Miranda.

¿Por qué las masas de pizzas quedan «chiclosas»?

Esto ocurre por la humedad que se desprende dentro del microondas, que genera un vapor que humedece los alimentos.

