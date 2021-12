Una pelea entre varios pasajeros y un policía causó el caos en el Aeropuerto Internacional de Miami este lunes 20 de diciembre. Acontecimiento que enseguida se difundió por doquier.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran cómo comenzó la pelea en la que inicialmente se ve a un policía agredido.

so this is currently happening at miami international pic.twitter.com/LTukGpHx7d — Mike Majlak (@mikemajlak) December 20, 2021

Al parecer una discusión llevó a un agente de Miami-Dade a acercarse al lugar. Después de un intercambio de palabras, el pasajero tomó por el brazo al agente, a lo que este respondió golpeándolo.

A partir de ahí se desató una pelea en la que el pasajero respondió a los golpes, forzando al agente a sacar su arma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Enrique Santos (@enriquesantos)

Sin embargo, una persona que se encontraba en el aeropuerto defiende la acción del policía: «El hombre estaba discutiendo con la TSA por algo que sucedió durante la revisión; comenzó a tirar contenedores y empujar basura en el piso cuando el policía de Miami Dade se detuvo. Se metió en una confrontación verbal cuando llegó y cuando el policía estaba llamando para que lo respaldaran, el tipo le golpeó».

Otros agentes llegaron y arrestaron a dos hombres involucrados en la trifulca.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TIROTEO POR EL PRESUNTO CONTROL DE TROCHAS CAUSÓ PÁNICO ENTRE QUIENES CRUZABAN EL PUENTE SIMÓN BOLÍVAR +VIDEOS

POLICÍA

The post Trifulca entre pasajeros y un policía desató el caos en aeropuerto internacional +VIDEOS appeared first on Medio de comunicación para la comunidad de Habla Hispana – Caraota Digital.