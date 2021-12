4 shampoos de aceite de argán para reparar el cabello maltratado

El aceite de argán ayuda a reparar y restaurar el pelo maltratado desde la raiz, previene y elimina las puntas abiertas. Es importante que si tiñes o usas productos de calor le des una humectación a tu pelo para que absorba nutrientes y no se debilite. Los shampoos con aceite de argán son una excelente herramienta para acabar con el cabello maltratado.

1. ArtNaturals: repara y controla la caspa

El aceite de argán ayuda a hidratar los folículos pilosos y estimula el cuero cabelludo debido a su rico contenido de nutrientes ayuda a producir cabello sano. Si tienes mucho frizz o puntas abiertas este shampoo de aceite de argán se encarga de reparar y nutrir el pelo. El oro líquido, ayuda mucho a controlar la caspa y reduce la descamación.

Solo debes de lavar el pelo con este shampoo sin sulfato ni parabenos y listo. Es recomendable que le des una humectación completa a tu pelo con mascarillas o acondicionadores y un suero.

2. DermOrganic: fortalece y restaura el cabello

Un cabello maltratado necesita que sea fuerte y aumente su grosor para que no se debilite. Este aceite de argán tiene proteínas y antioxidantes que se encargan de restaurar, cuidar los folículos pilosos y lo más importante es que fortalece. Este shampoo de argán puede ser usado si tienes el pelo teñido, pues no lo destiñe.

Este producto puede ser usado por cueros cabelludos sensibles, pues está hecho con limpiadores faciales, por lo que lo hace un shampoo gentil y suave. Es un shampoo libre de sulfatos, parabenos y siliconas, es vegano y libre de gluten.

3. First Botany Cosmeceuticals: humecta e hidrata cualquier tipo de pelo

Un shampoo curativo que repara el cabello maltratado, equilibra el cuero cabelludo, controla el frizz y refuerza el pelo. El aceite de argán ayuda a dar hidratación, humectación y humedad adecuada al pelo, así tu cabello tendrá brillo y poco a poco se podrá recuperar. Este shampoo tiene aceite argán, aguacate y melocotón para tener un aporte vitamínico mayor.

No importa si tu cabello es lacio, chino o rizado, puede ser usado por cualquier tipo de pelo teñido o no. Incluso puedes lavar tus extensiones o pelucas con este shampoo. El tamaño es perfecto que te durará por 4 meses al menos.

4. OGX: retiene la cantidad exacta de humedad para que no se reseque el pelo

Un shampoo muy efectivo y económico de aceite de argán es este de OGX. Hidrata y retiene la humedad exacta para darle al cabello la apariencia sedosa y sea suave al tacto. Es libre de sulfato por lo que no se reseca el cuero cabelludo. Recuerda que si tu pelo está maltratado no uses un shampoo con sulfatos o parabenos, esto lo reseca y maltrata aún más.

Fuente: La opinión