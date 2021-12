Alianza con Irán recupera producción en la Faja Petrolífera

La alianza de intercambio de crudo por nafta con el gobierno iraní ha permitido que se recupere la actividad petrolera en la Faja y aumente la producción hasta el punto de vislumbrarse como factible llegar a 800.000 B/D promedio en diciembre, aseveró el economista petrolero Rafael Quiroz Serrano.

El movimiento de la producción venezolana fue calculado por Reuters en promedio de 830.000 B/D en noviembre, con un pico de 904.000 B/D, lo cual elevaría, la cifra de producción directa reportada por el gobierno a la OPEP en más de 73.000 B/D con respecto a lo consignado en octubre.

La nueva situación ha favorecido las exportaciones “hasta alcanzar un pico de 711.000 B/D en octubre, aunque no deja de haber altibajos por un problema de calidad en el crudo que se está diluyendo”, señala Quiroz.

Sin embargo, explica que está muy distante el nivel de producción petrolera, de 800 MB/D con que se cierra el año 2021,al prometido, en agosto del año pasado por Nicolás Maduro y Tareck El Aissami de 2 MMB/D para el 31 de diciembre de este año.

“En aquel momento les dijimos que eso era utópico e imposible de lograr; que Venezuela nunca había tenido, ni siquiera en los años más florecientes de nuestra industria petrolera, un crecimiento interanual tan alto como el que ellos se proponían. De allí que moderaron su proyecto y entonces lo redujeron a 1.6 MMB/D para el cierre del 2021; y nuevamente se le señaló que en estos momentos de precariedad para PDVSA seguía siendo una meta desproporcionada, que lo máximo que podríamos aspirar era llegar a 800 MB/D. Y se cumplió nuestro señalamiento: PDVSA está cerrando el año en 800 MB/D.

Quiroz instó al ministro de petróleo y a Nicolás Maduro a ser más moderados y realistas en materia petrolera. “El país ya no está para hacer mega planes y mega proyectos tan fantásticos y utópicos como los que solía plantear Luis Giusti, cuando era presidente de PDVSA, en la década de los ’90”, dijo.

El mercado petrolero mundial: Pandemia e invierno

Por otra parte, Quiroz comenta acerca de la situación del mercado petrolero mundial.

La vigésima tercera reunión no presencial de la OPEP Plus de comienzos de mes se mantuvo activa y no cerró en vista de las preocupaciones sobre un punto que puede afectar el mercado: La pandemia, con la variante Ómicron.

La OPEP Plus acordó mantener la medida aprobada en julio pasado de continuar agregando 400.000 B/D al mercado.

El economista petrolero comenta que frente a un escenario de acentuación de la pandemia que golpee la demanda, al reponer los gobiernos las medidas de confinamiento, como ya se ha empezado a ver en algunos países europeos, caso de Austria, Alemania, Bélgica y Holanda, e igualmente retornar los controles sobre los pasajeros de vuelos internacionales, “las perspectivas de reanimación de la demanda ponen en duda la continuidad de la política de la OPEP Plus, de seguir sumando mensualmente nuevos barriles de petróleo al mercado, e incurrir en un abultamiento de los inventarios de petróleo”.

Explica que esto, de acuerdo al organismo técnico de la OPEP, “apunta a un balance superavitario en el mercado a partir del primer trimestre de 2022”.

De tal forma, que en previsión de un exceso de oferta mayor a lo estimado previamente, la OPEP Plus podría reconsiderar y ajustar la decisión tomada el 2 de diciembre, y hacer una pausa en el restablecimiento mensual de la oferta aprobado en julio.

“Se desvaneció la presión alcista que había llevado los precios a niveles cercanos a 80 dólares el barril (U$B)”, comentó Quiroz. NP

Únete a nuestro Canal en Telegram