Avión inundado con aguas servidas es propiedad de Avior pero volaba para Conviasa

1329036

La Guaira.- El avión inundado con aguas residuales provenientes de sus sanitarios y cuya situación se hizo viral el pasado viernes 17 de diciembre, a través de un vídeo realizado por uno de los pasajeros, es una aeronave perteneciente a la flota de la aerolínea venezolana Avior.

La aeronave cumplía la ruta Santiago de Chile – Caracas, ruta para la cual no tiene permiso de operaciones Avior, sino la aerolínea del Estado venezolano Conviasa, quien comercializó el vuelo, arrendando a Avior su aeronave, Boeing 737-401, matrícula YV3011.

«En aviación hay términos muy específicos. Está quien comercializa el vuelo y quien opera el vuelo. Usualmente quien comercializa es quien opera, pero en este caso es un vuelo comercializado por Conviasa, que vendió los boletos de este vuelo especial aprobado por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) y operado en un avión de la flora de Avior, arrendado para tal fin», explica a El Pitazo un especialista en seguridad aeronáutica, que solicitó la reserva de su identidad.

Aunque en sus redes sociales, la aerolínea Conviasa aseguró que el video era un Fake News, porque ese no es era un avión de su flota, intentando desligarse del incidente, el especialista asegura que es una actitud «poco ética y engañosa»

«Es verdad que el vídeo no muestra ningún tipo de avión que opere Conviasa, que son Embraer 190 y Airbus A340, pero se trataba de sus pasajeros, porque fue la aerolínea la que vendió los boletos. Es decir, existía un contrato de servicio entre Conviasa y cada uno de esos pasajeros. Conviasa pretendió dar cumplimiento a ese contrato subcontratando a otra empresa para operar el vuelo, en este caso Avior, cuyas naves no cumplen con los estándares aeronáuticos, especialmente por falta de mantenimiento», asegura el experto.

Agrega la fuente que «Conviasa puede decir que no es su avión, que no es su tripulación, y es lo cierto, pero es un vuelo comercializado por Conviasa y ellos son los responsable de la atención de los pasajeros en ese vuelo. Es decir debieron dar la cara y no esconderse en un tecnicismo».

Lo dicho por el experto, es respaldado por los pasajeros del vuelo. El Pitazo logró conversar vía telefónica con uno de ellos. «Claro que era un vuelo de Conviasa. Nosotros le pagamos los 600 dólares del pasaje a ellos. Cuando embarcamos vimos que era otro avión, pero para nosotros es un vuelo de Conviasa. No puedo describirte la experiencia. Volar con el olor a cloacas súper intenso. Muchos pasajeros se marearon y debieron hasta vomitar. Conviasa no nos ha dado ni una disculpa», contó la venezolana Ana Morales.

Para fuentes vinculadas a la aerolínea el problema es que Conviasa ha aumentado la oferta de vuelos, sin contar con capacidad. «Conviasa está comercializando rutas de vuelos especiales sin tener la capacidad técnica para operarlos», asegura una fuente interna de la aerolínea.

El Pitazo solicitó información oficial a Conviasa sobre el incidente con el avión de Avior. Sin embargo se nos indicó que su posición ya había sido fijada en sus redes sociales.

Nadeska NoriegaGran Caracas