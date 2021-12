Chile | Parisi dio luces de su futuro político: «Yo no tengo nada en Chile. Solo gente que me odia»

En el último capítulo de la temporada de su programa Bad Boys, el ex candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se refirió al contundente triunfo de Gabriel Boric en el balotaje de este domingo, incluyendo a la región de Antofagasta, donde Boric se impuso por alto margen.

“Encuentro extraordinario cómo ganó Boric, se pasó. No sé de dónde salió ese millón trescientos y tantos votos. Extraordinario. Solo ratifica lo ocurrido en la municipalidad de Santiago, Ñuñoa, Viña del Mar, Valparaíso y Maipú”, dijo.

Parisi añadió que el triunfo del diputado “fue una camotera, pero ya es la sexta vez que gana la izquierda o la ultraizquierda”. También indicó que “Me hubiese gustado que fuera más estrecho porque lo que se viene es bastante complejo”.

Previo a las elecciones, el PDG y Parisi entregaron su respaldo al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. “Yo hice ese video porque creo en la democracia digital”, explicó. Asimismo, el lider del PDG aseguró que “en Chile me equivoqué y mucho. Mi mensaje no fue claro durante la campaña. Me vieron como el gallo que ve todo desde fuera y yo justo quería evitar esto”.

“Yo quiero que le vaya bien a Chile. Yo no tengo ninguna sociedad allá, yo no tengo nada en Chile, absolutamente nada. Solo gente que me odia, pero aparte de eso, yo no tengo nada en Chile”, afirmó.

Esta última frase encendió la polémica en las redes sociales, por cuanto le recordaron que en Chile tiene a sus hijos, con quienes tiene una millonaria deuda por pensión de alimentos que asciende a cerca de $200.000.000.

Finalmente, Parisi criticó al nuevo presidente. “Boric atacó al PDG persistentemente. Yo no voy a aguantar eso por muy presidente que sea, porque somos un partido que tenía cero peso y sacamos seis diputados y deberíamos haber sacado tres senadores, pero nos faltó plata”.