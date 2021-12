España | Comprobar los premios de la Lotería de Navidad 2021 hoy en directo: números premiados

La Lotería de Navidad 2021 ya está aquí para repartir suerte e ilusión entre todas las personas que tengan un décimo. Durante la mañana del 22 de diciembre, los niños de San Ildefonso cantarán los números y premios en el Teatro Real de Madrid y ese será el momento de comprobar los décimos para descubrir si alguno tiene premio. Te contamos cómo puedes ver si tus décimos de Lotería de Navidad llevan premio.

Comprobar la Lotería de Navidad 2021: mira si tus números tienen premio

La Lotería de Navidad llegará para hacer caer una lluvia de millones por el país. Todos necesitamos un poco de alegría tras unos años agridulces y la diosa fortuna seguro que lo tiene en cuenta a la hora de repartir los premios del Sorteo de la Lotería de Navidad 2021. Los décimos no han dejado de venderse desde que salieron a la venta y muchos de ellos se convertirán en premios millonarios.

Es importante estar atento al sorteo de Navidad, más allá de los premios mayores que son los que más se repiten, hay pequeños pellizcos, a través de aproximaciones o reintegros que nos pueden dar más de una alegría. Tener el décimo a mano nos puede suponer un dinero en mano a las pocas horas.

Si eres uno de los afortunados podrás cobrar los premios menores en cualquier administración de lotería y los mayores en las entidades que tengan convenio con la administración, además de en la delegación de loterías y apuestas del estado. A partir de las 18:00 del día 22 se podrá cobrar los premios, un momento en el que deberemos ir décimo en mano al banco o a la administración correspondiente.

Los décimos premiados del sorteo de la Lotería de Navidad 2021 tienen una validez. Son tres meses el periodo en el que podremos hacernos con estos premios. Si no reclamamos nuestro dinero, sea mucho o unos euros, lo perderemos. Aunque haya tiempo, no debemos perderlo, podemos dejar pasar la oportunidad de ganar más dinero. Un décimo al que nos devuelven el dinero, que podemos cambiar por uno de la Lotería del Niño, quizás nos suponga un premio inesperado.

Si después de comprar los décimos de la Lotería de Navidad no has recibido ningún premio, no te desesperes, hay una segunda oportunidad en unos días, el sorteo de la Lotería del Niño 2022 vuelve cargado de millones de euros.

Cuánto dinero toca con el Gordo de Navidad y cuánto se queda Hacienda

El primer premio de la Lotería de Navidad, conocido popularmente como el Gordo de la Navidad, está dotado con un premio de 400.000 euros al décimo, que se quedaría en 328.000 euros si le restas la parte que se queda Hacienda.

¿Qué hacer si te toca el Gordo?

Si al comprobar tu décimo de Lotería de Navidad 2021 descubres que tu número se ha llevado el premio Gordo, lo primero que debes hacer es controlar la emoción y no gritarlo a los cuatro vientos. Lo más importante es intentar no tomar decisiones precipitadas (si te enteras de que te ha tocado el Gordo, no entres al despacho de tu jefe y le digas que dejas el trabajo) y dejarte aconsejar por expertos. Siempre te puedes dar algún capricho o una comilona el mismo día del sorteo, pero es importante tomarse la noticia con calma y gestionar bien el dinero.

Los números más buscados de la Lotería de Navidad 2021

Cada año hay multitud de números de la Lotería de Navidad que se agotan muy pronto. Suelen ser fechas especiales, relacionadas con acontecimientos importantes o una muy llamativa: el número de lotería que aparece en la serie Lost. Este año el número que primero se ha agotado es el 19921, la fecha en la que el volcán de La Palma entró en erupción. Además, este año la famosa administración

Horario del sorteo de Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2021 empezará a las 9:00 horas de este miércoles 22 de diciembre. Si bien, a partir de las 8:30 horas empezará a haber movimiento en el Teatro Real de Madrid: los operarios comenzarán a llenar los bombos, tanto el grande que contiene todos los números, como el pequeño que contiene los premios.

Cómo escuchar la Lotería de Navidad por la radio

Probablemente el Sorteo de Navidad te pille trabajando, en el coche o en algún otro lugar que no te permita verlo a través de televisión y por esto te estás preguntando cómo escuchar la Lotería de Navidad 2021 por radio. Nosotros te sacamos de dudas: a través de RNE podrás seguir en vivo todo lo que ocurra en el Teatro Real.

Cómo y cuándo puedo cobrar el décimo de Lotería de Navidad premiado

Si tras comprobar tu décimo de Lotería de Navidad 2021 descubres que eres uno de los afortunados que le ha tocado algo, debes saber cómo cobrar el dinero. Lo principal es saber que la fecha límite para cobrar los premios de Lotería de Navidad es marzo de 2002, es decir, tres meses después de que se celebre el sorteo. En cuanto a dónde debes ir a cobrarlo, tienes varias opciones: si se trata de un premio por debajo de los 2.000 euros, podrás acudir a cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado. En caso de que tu premio sea mayor, tendrás que acudir a uno de los bancos asociados que son los siguientes: Unicaja, Abanca Corporación Bancaria, Banco Sabadell, Bankia, BBVA, CaixaBank, Casasur, Cajamar Cara rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Ibercaja Banco y Kutxabank.