España | ‘Palo’ empresarial a la tasa turística de Puig, Oltra y Podemos: aumentará la presión fiscal

‘Palo’ empresarial a la tasa turística de Puig, Oltra y Podemos. La principal organización de la Comunidad Valenciana (CEV) se ha unido al rechazo de los hoteleros y ha sido especialmente crítica con el PSOE de Puig y Sánchez.

La tasa turística de Puig, Oltra y Podemos continua sumando rechazos. Los ayuntamientos de Alicante, Benidorm y Torrevieja, tres de los principales centros turísticos de la Comunidad Valenciana, ya han anunciado que si, como sostuvieron las fuerzas del Gobierno valenciano, se trata de un impuesto municipal y voluntario, no la aplicarán. Ahora, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) se suma al rechazo de las principales asociaciones del sector turístico (Hosbec, Apha, CET-CV. Aete y Ashotur) y anuncia también su oposición a este impuesto. En este caso, con una crítica dirigida muy especialmente hacia el Partido Socialista y hacia el presidente de la Generalitat Valenciana, el también socialista Ximo Puig.

Según CEV, la tasa turística de la Comunidad Valenciana pretende incrementar la presión fiscal sobre los ciudadanos con la falsa excusa de favorecer un turismo de calidad. Recalca, además, que a la falta de sensibilidad de Compromís y Podemos se une ahora la de los socialistas, que «desautoriza el compromiso» de Ximo Puig, quien en su día afirmó no compartir la oportunidad de este impuesto y pidió «apoyo y empatía» al sector turístico. Augura también que el mero anuncio de la implantación de la tasa turística afectará negativamente a la imagen y la competitividad de la Comunidad Valenciana. Recuerda que el Turismo es una actividad económica estratégica de la Comunidad Valenciana, que no puede ser desestimulada con cargas impositivas innecesarias. Dice que parece una burla la promesa avanzada por los socialistas, Compromís y Podemos de dialogar con el sector, cuando el Turismo ha reiterado cual es su posición y sus reivindicaciones no han sido escuchadas y critica el momento en que esa tasa ha sido anunciada, tras 22 meses de una pandemia, que ha castigado especialmente al Turismo.

La postura de la CEV deja bien claro el posicionamiento empresarial frente a la tasa, pero muestra también como la organización se siente especialmente dolida con el cambio de rumbo que Ximo Puig ha tomado en este tema.