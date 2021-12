LeBron habla sobre la última lesión y el conflicto con Jae Crowder

El jugador de los Angeles Lakers, LeBron James habla sobre la última lesión y el conflicto con Jae Crowder en la NBA.

LeBron James, Los Angeles Lakers. y sus fanáticos sufrieron otro susto de lesiones en el juego del martes contra los Phoenix Suns, a manos, o más bien a los pies, de un viejo enemigo.

A mitad del cuarto de la cómoda victoria de los Suns sobre un escuadrón de los Lakers agotado, LeBron cayó de un intento de bandeja al pie de ¿quién más? – Jae Crowder.

Afortunadamente, todo parece ir bien. Después de retorcerse de dolor por unos momentos y petrificar a todos en Crypto.com Arena Staples Center, James se puso de pie y permaneció en el juego de pelota.

“Pisé el pie de Jae Crowder. Estaré listo para el próximo juego “, declaró LeBron después. No dio más detalles. No hubo baile de salsa.

LeBron no solo se mantuvo en el juego; Hizo todo lo posible para poner a los Lakers en su espalda, incluso cuando se decidió el resultado.

LeBron perdió 34 puntos y siete rebotes en 34 minutos. Disparó 13 de 19 tiros de campo, 2 de 5 desde larga distancia y acertó sus seis tiros libres. Como para validar los comentarios previos al partido del entrenador en jefe interino David Fizdale, LeBron volvió a registrarse durante el tiempo de recolección.

If you’re wondering why LeBron is back in the game… https://t.co/zmzXTOO4Po

— michael corvo (@michaelcorvoNBA) December 22, 2021