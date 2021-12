Modelo venezolana denunció agresión de su expareja en Chile (Imágenes)

La modelo venezolana Carla Pacheco, quien fue la encargada de representar al estado Carabobo en el certamen de belleza Miss Venezuela en Chile en el año 2020, denunció el domingo que fue víctima de maltrato por parte de su expareja.

«Al igual que muchas mujeres fui víctima de la manipulación, engaño y maltratos físicos y psicológicos de una persona a la que le entregué mi compañía y casi tres años de mi vida», dijo Pacheco en una publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió imágenes de la agresión.

La criolla detalló que al inicio de su relación todo fue «bello», sin embargo, admitió que fue golpeada múltiples veces.

«Lo quise tanto que sentía que mi vida no tenía sentido sin él. Esta historia no demoró mucho en terminar para que comenzara mi película de terror, fui golpeada salvajemente no una, dos, ni tres, fueron muchas veces que no podrían contabilizarlas», agregó.