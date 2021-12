Rector Márquez: El que ofrezca cambiar la situación del país en el corto plazo es un embustero

El vicepresidente del CNE, Enrique Márquez, sostuvo este martes que el dirigente opositor “que ofrezca un cambio” de la situación actual del país en el corto plazo “es un embustero”. Márquez instó a trabajar para ver resultados “en el mediano plazo”.

“Esto es un proyecto que no es nada sexy. Es mucho más sexy pararse en la plaza Bolívar y decir ‘vamos a acabar con fulano de tal’. Es muy sexy pero es imposible. Debemos trabajar y en el mediano plazo vamos a ver el resultado, porque es en el mediano plazo, el que ofrezca un cambio de la situación actual en el corto plazo es un embustero en Venezuela”, afirmó Márquez en un video compartido en Twitter por Bajo La Lupa.

El integrante del CNE reiteró que solo con una elección no se cambiaría la situación actual. “Yo soy uno que he dicho siempre, que esto no es tan sencillo como invocar a una elección y cambiar el país. El problema de Venezuela no es un hombre o dos, somos todos. Y tenemos que ir a un proceso de reflexión profunda en función de reconstruir nuestro país. Hay que tener amor por esta tierra, hay que querer estar aquí. Entendiéndonos, entendiéndonos con nuestros problemas, todos vivimos como en la misma casa”.

“Y la casa (país) está destruida, no sirven los cuartos, no sirve la cocina, no hay gas, no hay luz, no hay electricidad, no hay nada. ¿Cómo hacemos para reconstruirla?, ¿cayéndose a golpes todos dentro o haciendo equipo para encargarse cada quien de alguna cosa?. Yo voto por lo segundo, entendiéndonos”, recomendó.

Inhabilitaciones “son un abuso que debe acabarse”

El pasado 7 de diciembre, Enrique Márquez repudió la inhabilitación del candidato del Partido Comunista de Venezuela (PCV) a la Gobernación de Barinas, Aldemaro Sanoja, y espera que ese “abuso pueda acabarse”. Además explicó que se han procesado inhabilitaciones por la mayoría chavista del órgano electoral.

En entrevista con Vladimir Villegas para Unión Radio, el comunicador le informó sobre la inhabilitación de Sanoja en tiempo real, a lo que el rector opositor expresó lo siguiente: “Bueno, imagínate tú. Ese mensaje no lo he verificado, lo voy a verificar. Repito que eso es algo que no le está haciendo bien para nada al Estado venezolano, ni a la Contraloría, ni al CNE que recibe parte de esa carga negativa porque a pesar de que no somos nosotros los que inhabilitamos, somos nosotros los ejecutores de esa medida”.

“Aquí en el CNE como tú entenderás hay una mayoría, y se ha hecho respetar esa decisión. Mayoría en la cual yo no me encuentro porque siempre he manifestado que esto es una práctica que debemos erradicar en Venezuela y sencillamente se debe permitir la libre participación política de todo aquel que quiere hacerlo”, reiteró en esa ocasión.