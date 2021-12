Trabajadores del Ipasme denunciaron que combo hallaquero “vino fallo”

1328876

Caracas.– Engañados y estafados. Así se sintieron cientos de trabajadores del Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación (Ipasme), cuando este martes 21 de diciembre, fueron a recibir una bolsa con todos los ingredientes para hacer las tradicionales hallacas de la temporada decembrina, conocida como el “combo hallaquero”. Sin embargo, solamente recibieron dos bandejas de carne y un trozo pernil pequeño.

La molestia de los asistentes era generalizada porque el mencionado combo “vino fallo”, según lo denunciaron personas de todas las edades, que integran las nóminas de personal activo y jubilado del Ipasme y, que asistieron a una de las sedes del referido instituto, en las adyacencias de la avenida Victoria, en Caracas.

Varios de los trabajadores entrevistados por El Pitazo dijeron que a través de los grupos de Whatsapp, les informaron que el combo hallaquero, que está siendo entregado a toda la administración pública, estaría compuesto por proteínas de carne, pollo, pernil de cerdo, harina de maíz, sal, aceite, aliños, alcaparras, aceitunas, entre otros ingredientes.

Por más de 8 horas a través de una extensa cola y esperando de pie, los más afectados fueron los adultos mayores, quienes tuvieron que ser atendidos en algunos casos por personal médico presente en la actividad, debido a desmayos y otras descompensaciones que sufrieron.

“Desastre y total desorganización es lo que puedo decir de esto. No es posible que tengamos horas aquí en la cola y ni siquiera tengan consideración con los jubilados, que somos personas de la tercera edad en su mayoría y que venimos de distintas partes de Caracas y fuera de la ciudad y, de paso, están entregando el combo fallo, o sea, una estafa total”, expresó Carmen Mendoza, habitante de los Valles del Tuy.

Los trabajadores también expresaron molestia e inconformidad, porque de acuerdo a la información que recibían del personal a cargo de la jornada, el camión que transportaba los pollos, se había accidentado en Valencia, estado Carabobo.

“Duré en la cola más de cuatro horas para que me dieran esta bolsita, solo con carne y cochino y nos dijeron que tenemos que venir mañana (22 dic) a retirar el pollo, pero no nos informaron nada de los otros ingredientes, o sea que no nos garantizan eso; en otras palabras, nos engañaron, nos vieron la cara de tontos, mijo”, indicó Rodolfo Segovia, residente de la parroquia La Vega.

Por su parte, Ana Durán, quien vive en los altos mirandinos, cataloga de abuso e irrespeto que los convoquen a tempranas horas de la mañana a una jornada en la que, según sus palabras, reina la desorganización, la impuntualidad y el incumplimiento en la entrega del combo hallaquero prometido.

“Yo vengo desde Los Teques y me hacen gastar un realero en pasajes que tuve que pedir prestado para venir a recibir algo que no los dan cada 3 años, y de paso no los dan incompleto. Es una total falta de respeto y desconsideración”, increpó.

Los trabajadores también aprovecharon para denunciar que a pocos días para culminar el año, el Ipasme les adeuda un mes de aguinaldos y la primera quincena de diciembre.

