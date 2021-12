Tras reunificarse, oposición debe demostrar que no es igual al chavismo: Politólogo Walter Molina

El politólogo Walter Molina Galdi opinó que las elecciones en Barinas del 6 de enero son más que unos comicios ya que la oposición debe aprovechar ese espacio para reunificarse y ello empieza con una candidatura unitaria.

“Más que las elecciones, es la importancia de la reunificación en torno a una candidatura de la Unidad que enfrenta al régimen de Maduro”, comentó Molina a Punto de Corte.

Señala que, una vez reunificados los sectores antichavistas, “hay que demostrarle a la gente que la oposición no es lo mismo que el chavismo. Ahora que no hay elecciones, es el momento de estar con la gente, no solo por el voto”.

A su juicio, no llegará un cambio a Venezuela si dentro del chavismo no hay quienes quieran ese proceso.

