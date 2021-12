A la mayoría de las mujeres nos preocupa que las arrugas se apoderen de nuestros rostros y revelen el paso del tiempo.

Y aunque hay técnicas como el lifting o las inyecciones de botox para reducir o prevenir las arrugas, hay una alternativa menos costosa y dolorosa que te conviene conocer…

Se trata de la acupuntura facial para evitar las arrugas, una terapia basada en la medicina tradicional china y que consiste principalmente en la inserción de agujas pequeñas en puntos específicos del rostro, conocidos como “puntos de ataque”.

¿Su efecto? Estos piquetes estimulan la producción de colágeno y elastina, lo que favorece la eliminación y prevención de las arrugas. Además, ayuda a desvanecer las manchas y el acné.

Las agujas de la acupuntura facial pueden generarte miedo, pero no te angusties, no provocan dolor, esto sin omitir que son seguras y no causan inflamación ni efectos secundarios.

La acupuntura facial sirve para que tu piel se regenere y vuelva a su estado natural, libre de arrugas y tersa, y a diferencia del botox, no altera tus facciones, pues es una terapia natural.

Por lo regular, la sesión de acupuntura facial para evitar arrugas dura dos horas y con solo 10 sesiones notarás que las líneas de expresión serán cosa del pasado.

Ojo, es vital que para mejores resultados aprendas a cuidar tu piel, siguiendo estos sencillos consejos de especialistas de Mayo Clinic:

– No exponerte por mucho tiempo a los rayos del sol y usar protector solar diario ( la Academia Americana de dermatología aconseja usar un protector de alto espectro con factor de protección solar de 30 o más)

– Seguir una dieta saludable

– Tomar al menos 2 litros de agua al día

– Usar cremas humectantes

– Evitar el consumo de alcohol y cigarro

