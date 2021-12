Detectan 7 casos con la variante ómicron en Venezuela

Nicolás Maduro confirmó este miércoles los primeros siete casos de la variante del Covid-19 de Sudáfrica, ómicron, en el país, y reiteró que el lunes 3 de enero empieza la vacunación de refuerzo.

“Confirmo los primeros siete casos de la variante ómicron en Venezuela, era inevitable. Hay un joven de 20 años de Guatire. Llegó el 13 de diciembre de Panamá y venía con ómicron. Una muchacha de 32 años de Barquisimeto también llegó de Panamá el 21 de diciembre. Del vuelo de Estambul, otra de Baruta. Un muchacho de Punta Cana es del centro de Caracas. Llegó de Santo Domingo el 17 de diciembre, un joven de Chacao. Otra señora de Caurimare. (…) Yo fastidio todos los días sobre el ómicron, para saber cuál es la verdad de ómicron, si es más contagiante, si se multiplica más”, afirmó Maduro por VTV.

En ese sentido, agregó que “hoy estamos a 10 casos por cada 100 mil habitantes, gracias a la vacunación, a la conciencia de la población. En el peor momento de Europa, Venezuela tiene las más bajas cifras”.

“Estamos moviéndonos para conseguir millones de pruebas PCR. Con esta variante hay que hacer más pruebas y es uno de los problemas lo que se crea. También conseguiremos más medicamentos. Las variantes brasilera, la delta, las enfrentamos y nos preparamos. También enfrentaremos a la ómicron”, acotó.

“Hemos llegado al 87% de vacunados”

Maduro aseguró que “ya hemos llegado al 87% de vacunados. Debemos lograr el 90% de vacunados el 31 de diciembre, y el lunes 3 de enero empieza la vacunación de refuerzo. (…) Hemos hecho tantas cosas para enfrentar el bloqueo”.

Empresa de España demandó porque “querían que nos quedáramos sin Metro de Caracas”

“Así chillen en Europa. Nos quieren demandar en España por ser independientes y autosuficientes. Una empresa de España demandó a Venezuela porque el Metro de Caracas consiguió repuestos. ¿Qué querían ellos?. ¿Qué nos quedáramos sin Metro?”, denunció.

“No me fui de vacaciones y veo que están regresando cantantes famosos” a Venezuela

Nicolás Maduro dijo que “creyeron que me iba de vacaciones. Por ahora, no. porque no perdemos un segundo para convertir el 2022 en el año de la recuperación. La oposición si se fue de vacaciones. Llegará el momento de esas vacaciones para nosotros. (…) No se han dado cuenta cómo están volviendo a Venezuela esos cantantes famosos. Y los cantantes venezolanos que viven en Miami que también se vinieron a ganarse sus realitos bien ganados. Nacho, volvió, qué bueno que volvió al régimen. No me reuniré contigo. Pido a todos que se cuiden en esos conciertos por el coronavirus”.

“Están regresando a Venezuela desde Miami esos opositores que pidieron invasiones gringas, y están impresionados por lo bella que está nuestra amada patria, debemos seguir así. (…) En el país tenemos una poderoso nivel científico y una poderosa clase obrera. (…) El sistema electoral venezolano es el más eficiente del mundo, pero debemos buscar un Gobierno eficiente, de consulta permanente, que el pueblo haga denuncias, alertas, que plantee problemas y soluciones. Hay mucha gente indolente en cargos públicos del país, que no respetan a la gente, no les duele el país ni el pueblo”, sostuvo.

Se debe celebrar los 300 años de la UCV

Finalmente, Nicolás Maduro afirmó que Ernesto Villegas “dice que es un error conmemorar los 300 años de la Universidad Central de Venezuela. Pero se debe celebrar. Debe seguir el debate sobre la UCV. Un aplauso a todos los ucevistas, egresados, trabajadores, profesores. Felicidades a todos los científicos premiados hoy, feliz navidad a todos”.