Juan Anderson destacó el nivel de Klay Thompson: “Me avergonzó”

La NBA está contando los días para ver el regreso de Klay Thompson.

El estelar alero de los Golden State Warriors está muy cerca de volver a la actividad, y pese a las interrogantes que hay por su accionar luego de dos años sin jugar un partido oficial, en la franquicia californiana no hay nada más que altas expectativas.

Diversos reportes aseguran que uno de los ‘Splash Brothers’ ha lucido en gran forma durante los entrenamientos, sorprendiendo a propios y extraños por la forma en que se le está viendo.

Uno de ellos es el basquetbolista mexicano Juan Anderson Toscano, quien reconoció que sufrió en carne propia al actual Klay Thompson.

“Jugamos hace 2 semanas, e internamente me hizo sentir avergonzado, me anotaba en todas las jugadas y yo pensaba ‘este tipo estuvo 2 años sin jugar y está compitiendo contra mí’. No perdió nivel, se sigue viendo explosivo”, señaló el #95.

“Klay es ‘uno de esos tipos’, ya sabes. Todo lo que voy a decir es que no ha perdido un paso, tira como siempre y está muy fuerte. Estoy realmente contento de verlo jugar otra vez, lo digo como compañero y también como fanático”, añadió Anderson Toscano.

En los 615 partidos que ha disputado en la NBA, Thompson tiene promedios de 19.5 puntos, 3.5 rebotes y 2.3 asistencias, siendo pieza clave en los tres títulos que ganó Golden State.

¿Crees que se pueda volver a ver la mejor versión de Klay Thompson?